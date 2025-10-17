Висшият съдебен съвет отказа да поиска автентично тълкуване от Народното събрание по промените в Закона за съдебната власт, които ограничават изпълняващите функциите главен прокурор и председатели на върховни съдилища до шест месеца. Решението предизвика широк обществен и политически интерес, а представляващият ВСС Боян Магдалинчев коментира позицията на съвета.

„Сезирането на Народното събрание за автентично тълкуване е правомощие на пленума на Висшия съдебен съвет. Съдийската колегия реши да поиска тълкуване, но пленумът не го подкрепи, защото и двете колегии имат различни виждания за разпоредбата. Не става въпрос за неясен текст, а за различно тълкуване“, каза Магдалинчев, цитиран от Nova.

Той уточни, че по отношение на главния прокурор и председателя на Върховния административен съд (ВАС) са взети отделни решения от различни колегии. „Изборът на Борислав Сарафов стана след прекратяване на мандата на Иван Гешев – това е правомощие на прокурорската колегия. Докато за ВАС мандатът на Георги Чoлаков изтече по естествен път – това е решение на съдийската колегия. Двете структури действат независимо една от друга“, допълни той.

Магдалинчев подчерта, че няма съдебен акт, който да има задължителен характер и да обявява актовете на временно изпълняващия функциите главен прокурор за нищожни. „Върховният касационен съд има само разпореждания по конкретни случаи – те не са окончателни решения и нямат действие извън тях. Такова решение може да има само ако ВКС приеме тълкувателно решение с общозадължителна сила“, отбеляза той.

Относно възможността Народното събрание да даде яснота по казуса, Магдалинчев беше скептичен: „От 2017 година ВСС два пъти е искал автентично тълкуване от парламента. До днес няма отговор. Това е тяхно право, но ние не можем да ги задължим“.