Не е време за избори, защото в политически план това означава избори през февруари месец. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който взе участие в заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София.

Провеждането на избори по никакъв начин няма да допринесе за изграждането на стабилен социален мир, каза още Желязков.

Премиерът отбеляза, че в Народното събрание няма нито спокойствие, нито здрав разум и това се пренася върху обществените настроения и социалния диалог. Изборите в Пазарджик са лакмус за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Този разговор е започнат от нас, каза още Желязков и съобщи, че вчера е разговарял с БСП. Нуждаем се от стабилно парламентарно мнозинство, заяви премиерът.

„Нуждаем се от стабилно парламентарно мнозинство с много ясен ангажимент. Изборите няма да решат нищо – нито въпроса с фрагментацията в парламента, нито с новите мнозинства, нито къде е България в този труден геополитически моменти, накъде отива и защо отива натам накъдето някой иска да ни заведе“, заяви Желязков.

Той съобщи, че в понеделник предстоят срещи.

„Трябва да носим еднаква отговорност за своите действия и решения“, призова министър-председателят. Нуждаем се от стабилно парламентарно мнозинство с много ясен ангажимент, за да могат да се посрещнат всички предизвикателства, заяви премиерът. Той отбеляза, че е важно да има политическа отговорност, която да е еднаква за всички. По думите му, изборите няма да решат нищо.