Парламентът направи трети неуспешен опит да заседава тази седмица. В пленарната зала се регистрираха само 53 депутати при необходими 121.

В предишните два пленарни дни депутатите също не събраха кворум за начало на тяхната работа. В сряда се регистрираха 61 народни представители, а в четвъртък – 71. Затова председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви следващо пленарно заседание днес в 9 часа.

„Не очаквам да има кворум“, заяви тази сутрин пред журналисти в парламента депутатът от ПП-ДБ Николай Денков. Според него продължават преговорите как да се разпределят порциите и позициите. „Като се нагласят, ще дойдат и ще кажат - ето това ще е следващите месеци. Отново да кажа, че стабилност по този начин няма да има. Мафията се опитва да има колкото може по-голямо политическо представителство в България. Това става вече от доста години и докато не спре този процес, ще продължаваме по същия начин – след девет месеца да се чудим ще има ли ново правителство или не“, добави Денков.

На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, каза още Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Изказването на Борисов дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила.

"Ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност", заяви вчера лидерът на ДПС и на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента. Той каза, че е говорил с министър-председателя. „Изчаквам ги, щели да имат решение до понеделник какво ще правят, предполагам, че той изчаква Борисов", каза Пеевски. По думите му всичко е в ръцете на Борисов - „дали ще хвърли държавата в бездната".

"Готови сме на всякакви разговори с партньорите в управлението за запазване на това правителство с оглед на задачите, които предстоят пред страната, приближаващите срокове за бюджета, като инициативата трябва да е на мандатоносителя, но тези разговори и решенията, които ще взимаме, не могат да са на всяка цена", заяви председателят на БСП Атанас Зафиров след заседание на Изпълнителното бюро на партията и на коалиционния съвет на "БСП-Обединена левица".

"Това е сигнал за преформатиране", коментира политическата ситуация в страната Джейхан Ибрямов от парламентарната група на АПС.