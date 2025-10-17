Избори няма да има. Това съм го казал отдавна, заяви лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски в кратък коментар пред журналисти, след като за трети ден Народното събрание не събра кворум и не започна работа. Думите на лидера на ДПС-Ново начало дойдоха след като към него бе отправен въпросът има ли яснота вече за разговори, които евентуално да се случат следващата седмица, на прага ли сме на политическа криза и той за преформатиране на кабинета ли е или да отидем към нови предсрочни парламентарни избори.

"Едно мога да кажа на чичо Румен - да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя", добави той.

По-рано съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев заяви, че ГЕРБ дърпа шалтера на държавата. Той нарече "безпрецедентно" за новата история на страната да няма заседание на Министерския съвет.

По думите му освен като вътрешнокоалиционно преразпределение сегашните политически трусове са част "от мераците на Борисов да застане начело на държавата", а "мераците на Пеевски да стане премиер предстои да ги усетим".

"Борисов много иска да е премиер. Той е част от тройката премиери на страната в момента. Много му се иска той да вкара страната в еврозоната", каза Мирчев.