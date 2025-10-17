Веселин Калановски и Мариела Топалова ще бъдат Иво Обретенович и Елесивета в спектакъла" Крадецът на праскови", по едноименната повест на Емилиян Станев. Той ще бъде представен на сцената на Културен дом НХК на 27 октомври.

Драматизация и режисура – Бойко Илиев.Сценография и костюми – Никол Трендафилова.

Участват още Борис Атанасов, Детелин Кандев, Стефка Златкова, Стефан Методиев.

„Няма нищо по-тягостно от повторението на миналото“ – казва Емилиян Станев. Редуват се две епохи, отдалечени една от друга с десетилетия, но близки с болките от войната, епидемията, сушата, мизерията…

В един просмукан от жестокост, лудост и болести свят се ражда красива, неподвластна на времето, изгаряща любов. Плод на естествения стремеж за щастие и свобода, за осмисляне на абсурдното всекидневие, тя бива убита сред хаоса на войната и епидемията във време, когато човеколюбието е изтрито от лицето на земята.

Изключителната по своята психологическа проницателност, поетичност и дълбочина повест на Емилиян Станев „Крадецът на праскови“ е в основата на спектакъла. Героите на тази трагична и наситена с много емоции любовна история – Елисавета, Иво Обретенович, Полковникът, Учителят, Ординарецът и Майката – разкриват света на любовта, която макар и тайна, е единствено способна да придаде смисъл на страданието, да възроди и да възвиси човешкия дух.