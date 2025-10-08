Полиция и прокуратура влязоха днес в сградата на Проектантска организация на бул. „Стефан Стамболов“ в Бургас, където се намират Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) и Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) в Бургас. Паралелно с това полицейски служители извършват проверка и в Община Несебър. Следствените действия са част от започналото разследване след бедствието във ваканционно селище „Елените“, при което загинаха четирима души, сред тях и граничен полицай.

Криминалисти и магистрати са изискали цялата документация, свързана със строителните дейности на територията Елените от 1997 г. досега. По-рано министърът на регионалното развитие Иван Иванов обяви, че липсва официална документация за аквапарка, който бе разрушен от пороя и сега е под вода.

Властите търсят информация и от Басейнова дирекция, свързана с наличието на други речни корита и дерета в района на Свети Влас и Стара планина.