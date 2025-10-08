Засиленото полицейско присъствие във ваканционно селище “Елените” продължава, заяви пред журналисти директорът на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – Бургас, старши комисар Владимир Маринов.

“В момента се допускат собствениците на имоти до 17:00 часа. След този час до утре сутрин в 8:30 часа достъпът ще бъде забранен за абсолютно всички”, добави комисар Маринов.

Той каза още, че на терен денонощно дежурят четири полицейски екипа. Допълнителни сили охраняват и подстъпите откъм гористата местност в посока ваканционното селище, за да се предотвратят евентуални набези.

До момента няма сигнали от собственици за липсващи ценни вещи. Има постъпили сигнали за повредена техника, липсващи мебели и битова електроника, уточни още директорът на бургаската полиция.