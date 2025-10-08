С филма " Франц", посветен на един от най-емблематичните писатели на модернизма- Франц Кафка ще бъде открит Международния филмов фестивал "Синелибри" Бургас 2025 .
Прожекцията ще се състои на 18 октомври от 19:00 ч. в Центъра за съвременно изкуство и библиотека.
Чрез майсторски преплетени моменти от живота му – напрегнатите отношения с баща му, приятелството с Макс Брод и сложните му любовни истории – филмът изгражда едновременно емоционална, иронична и дълбоко човешка фреска, която разкрива противоречивата природа на гения, търсещ обикновеност в един необикновен свят.
Филмите от програмата са разпеделени на две локации– Културен дом НХК и Център за съвременно изкуство и библиотека от 18 до 26 октомври.
Не пропускайте невероятната екранизация на режисьора Франсоа Озон на романа „Чужденецът“ на Албер Камю- истинско кинематографично бижу. Прожекцията е в Културен дом НХК на 24 октомври от 19.00 часа,пак там на 22 октомври можете да гледате и новият филм на Сорентино- „Помилване“.
Ще видим на екран и изключително обаятелната Силви Вартан във филма „Мама и чудото на живота“ постига най-високия боксофис във Франция от началото на годината. Главната роля в това трогателно кинобижу за непоколебимата преданост и решимост на една майка да помогне на сина си да води пълноценен живот, се изпълнява от Лейла Бекти. Партнират ѝ Джонатан Коен, Жозефин Жапи. Той ще бъде представе на 20 октомври в Центъра за съвременно изкуство и библиотека.
Останалите заглавия, които са включени в афиша на кино събитието са „Три сбогувания“, „Личен живот“, Любовта е лудост“,“ Магьосника от Кремъл“ и “Най-богатата жена на света“, посветен на снователката на Loreal Лилиан Бетанкур.
18.10.2025 | 19:00 ч.
Център за съвременно изкуство и библиотека
ФРАНЦ
Завладяващ портрет на Франц Кафка, една от иконите на литературния модернизъм. От
конфликта с авторитарния му баща през крепкото му приятелство с Макс Брод до
сложните любовни връзки с Феличе Бауер и Милена Йесенска, филмът представлява
богата, емоционална, често иронична и понякога гротескна фреска за един човек, който в
стремежа си към „обикновен“ живот успява да създаде най-необикновените
произведения.
Държава: Чехия, Полша, Германия, Франция, Турция (2025)
Времетраене: 127 мин.
Жанр: биографична драма
Режисьор: Агнешка Холанд
Сценаристи: Марек Епщайн, Агнешка Холанд
В ролите: Идан Вайс, Карел Добри, Петер Курт, Юрай Лой, Карол Шулер, Себастиан
Шварц, Катарина Старк, Йеновефа Бокова и др.
Език: чешки
Субтитри: български
19.10.2025 | 19:00 ч.
Център за съвременно изкуство и библиотека
ТРИ СБОГУВАНИЯ
Марта, учителка в гимназия, и нейният партньор, готвачът Антонио, живеят в Рим. Докато
звездата на Антонио изгрява, на Марта сякаш ѝ липсва страст. Един ден, след години
съвместен живот, между двамата избухва привидно тривиален спор, който води до
раздяла.
Държава: Италия, Испания (2025)
Времетраене: 120 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Изабел Койшет
Сценаристи: Енрико Ауденино, Изабел Койшет
В ролите: Алба Рорвахер, Елио Джермано, Франческо Карил, Силвия Дамико, Галатея
Белуджи и др.
Език: италиански
Субтитри: български
20.10.2025 | 19:00 ч.
Център за съвременно изкуство и библиотека
МАМА И ЧУДОТО НА ЖИВОТА
Трогателен разказ за непоколебимата преданост и решимост на една майка да помогне
на сина си, роден с криво стъпало, да преодолее физическите предизвикателства и
социалните бариери. Нейната всеотдайност е двигателят на това забележително
пътешествие през житейските възходи и падения.
Държава: Франция, Канада (2025)
Времетраене: 102 мин.
Жанр: комедийна драма
Режисьор: Кен Скот
Сценарист: Кен Скот
В ролите: Лейла Бекти, Джонатан Коен, Жозефин Жапи, Силви Вартан, Жан Балибар и др.
Език: френски
Субтитри: български
21.10.2025 | 19:00 ч.
Център за съвременно изкуство и библиотека
ЛИЧЕН ЖИВОТ
Известната психиатърка Лилиан Стайнър е дълбоко обезпокоена от новината за смъртта
на един от нейните пациенти. Убедена, че става въпрос за убийство, тя решава да започне
собствено разследване.
Държава: Франция (2025)
Времетраене: 100 мин.
Жанр: криминална драма, мистерия
Режисьор: Ребека Злотовски
Сценаристи: Ан Берест, Ребека Злотовски, Гаел Масе
В ролите: Джоди Фостър, Даниел Отьой, Виржини Ефира, Матю Амалрик, Венсан Лакост,
Ирен Жакоб и др.
Език: френски
Субтитри: български
22.10.2025 | 19:00 ч.
Културен дом на Нефтохимика
ПОМИЛВАНЕ
Паоло Сорентино, световнопризнатият режисьор на „Великата красота“ и „Ръката на Бог“,
ни предлага ново кинематографично изкушение - история за любов, прошка, милост и
равносметка, чието действие се развива в Торино, Града на четирите реки. Главната роля
е отредена за неповторимия Тони Сервило.
Държава: Италия (2025)
Времетраене: 131 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Паоло Сорентино
Сценарист: Паоло Сорентино
В ролите: Тони Сервило, Анна Ферцети, Орландо Чинкуе, Масимо Вентуриело, Милвия
Марилиано, Джузепе Гаяни
Език: италиански
Субтитри: български
23.10.2025 | 19:00 ч.
Културен дом на Нефтохимика
ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ
Забавно пътешествие в съзнанието на Пиеро и Лара след първата им романтична среща,
когато мислите на всеки от тях се превръщат в арена на егоистични импулси, неизказани
желания и вътрешни конфликти. За зрителя остава да проследи как всичко това ще
повлияе на отношенията им.
Държава: Италия (2025)
Времетраене: 97 мин.
Жанр: комедия, романс
Режисьор: Паоло Дженовезе
Сценаристи: Паоло Дженовезе, Изабела Агилар, Лучия Каламаро, Паоло Костела и
Фламиния Греси
В ролите: Едуардо Лео, Пилар Фолиати, Емануела Фанели, Мария Киара Джанета, Витория
Пучини и др.
Език: италиански
Субтитри: български
24.10.2025 | 19:00 ч.
Културен дом на Нефтохимика
ЧУЖДЕНЕЦЪТ
През 30-те години на миналия век в Алжир французинът Мьорсо демонстрира пълно
безразличие към живота. Емоционалното му отчуждение води до убийство, последвано
от съдебен процес, който разглежда както състава на престъплението, така и личността на
извършителя.
Държава: Франция (2025)
Времетраене: 120 мин.
Жанр: криминална драма
Режисьор: Франсоа Озон
Сценарист: Франсоа Озон
В ролите: Бенжамен Воазен, Пиер Лотен, Суан Арло, Дени Лаван, Ребека Мардър и др.
Език: френски
Субтитри: български
25.10.25 | 19:00 ч.
Културен дом на Нефтохимика
Магьосника от Кремъл
В постсъветската епоха – свят, който обещава свобода и флиртува с хаосa - младият руски
режисьор и продуцент Вадим Баранов неочаквано се превръща в съветник на Владимир
Путин, обещаващ член на Федералната служба за сигурност (правоприемник на КГБ).
Държава: САЩ, Обединено кралство, Франция (2025)
Времетраене: 120 мин.
Жанр: политически трилър, историческа драма
Режисьор: Оливие Асаяс
Сценаристи: Оливие Асаяс, Еманюел Карер
В ролите: Джуд Лоу, Алисия Викандер, Пол Дейно, Том Стъридж, Джефри Райт,
Александър Джонсън, Дан Кейд, Анастасия Сътър и др.
Език: английски
Субтитри: български
26.10.25 | 19:00 ч.
Културен дом на Нефтохимика
НАЙ-БОГАТАТА ЖЕНА НА СВЕТА
Създаден въз основа на действителната история на Лилиан Бетанкур, „Най-богатата жена
на света“ е екстравагантен театър на жестокостта, където трима души търсят любов, но не
са сигурни нито как да я получат, нито как да я дадат.
Млад артист получава внушително дарение от 90-годишна жена. Този акт разпалва
скандал и принуждава дъщеря ѝ да разкрие схема с предполагаема корупция, в която е
замесен бивш президент.
Държава: Франция, Белгия (2025)
Времетраене: 121 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Тиери Клифа
Сценаристи: Седрик Анже, Жак Фиески, Тиери Клифа
В ролите: Изабел Юпер, Лоран Лафит, Марина Фойс, Ан Броше, Рафаел Персонас, Андре
Маркон и др.
Език: френски
Субтитри: български
