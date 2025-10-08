С филма " Франц", посветен на един от най-емблематичните писатели на модернизма- Франц Кафка ще бъде открит Международния филмов фестивал "Синелибри" Бургас 2025 .

Прожекцията ще се състои на 18 октомври от 19:00 ч. в Центъра за съвременно изкуство и библиотека.

Чрез майсторски преплетени моменти от живота му – напрегнатите отношения с баща му, приятелството с Макс Брод и сложните му любовни истории – филмът изгражда едновременно емоционална, иронична и дълбоко човешка фреска, която разкрива противоречивата природа на гения, търсещ обикновеност в един необикновен свят.

Филмите от програмата са разпеделени на две локации– Културен дом НХК и Център за съвременно изкуство и библиотека от 18 до 26 октомври.

Не пропускайте невероятната екранизация на режисьора Франсоа Озон на романа „Чужденецът“ на Албер Камю- истинско кинематографично бижу. Прожекцията е в Културен дом НХК на 24 октомври от 19.00 часа,пак там на 22 октомври можете да гледате и новият филм на Сорентино- „Помилване“.

Ще видим на екран и изключително обаятелната Силви Вартан във филма „Мама и чудото на живота“ постига най-високия боксофис във Франция от началото на годината. Главната роля в това трогателно кинобижу за непоколебимата преданост и решимост на една майка да помогне на сина си да води пълноценен живот, се изпълнява от Лейла Бекти. Партнират ѝ Джонатан Коен, Жозефин Жапи. Той ще бъде представе на 20 октомври в Центъра за съвременно изкуство и библиотека.

Останалите заглавия, които са включени в афиша на кино събитието са „Три сбогувания“, „Личен живот“, Любовта е лудост“,“ Магьосника от Кремъл“ и “Най-богатата жена на света“, посветен на снователката на Loreal Лилиан Бетанкур.

МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ СИНЕЛИБРИ БУРГАС 2025

18.10.2025 | 19:00 ч.

Център за съвременно изкуство и библиотека

ФРАНЦ

Завладяващ портрет на Франц Кафка, една от иконите на литературния модернизъм. От

конфликта с авторитарния му баща през крепкото му приятелство с Макс Брод до

сложните любовни връзки с Феличе Бауер и Милена Йесенска, филмът представлява

богата, емоционална, често иронична и понякога гротескна фреска за един човек, който в

стремежа си към „обикновен“ живот успява да създаде най-необикновените

произведения.

Държава: Чехия, Полша, Германия, Франция, Турция (2025)

Времетраене: 127 мин.

Жанр: биографична драма

Режисьор: Агнешка Холанд

Сценаристи: Марек Епщайн, Агнешка Холанд

В ролите: Идан Вайс, Карел Добри, Петер Курт, Юрай Лой, Карол Шулер, Себастиан

Шварц, Катарина Старк, Йеновефа Бокова и др.

Език: чешки

Субтитри: български

19.10.2025 | 19:00 ч.

Център за съвременно изкуство и библиотека

ТРИ СБОГУВАНИЯ

Марта, учителка в гимназия, и нейният партньор, готвачът Антонио, живеят в Рим. Докато

звездата на Антонио изгрява, на Марта сякаш ѝ липсва страст. Един ден, след години

съвместен живот, между двамата избухва привидно тривиален спор, който води до

раздяла.

Държава: Италия, Испания (2025)

Времетраене: 120 мин.

Жанр: драма

Режисьор: Изабел Койшет

Сценаристи: Енрико Ауденино, Изабел Койшет

В ролите: Алба Рорвахер, Елио Джермано, Франческо Карил, Силвия Дамико, Галатея

Белуджи и др.

Език: италиански

Субтитри: български

20.10.2025 | 19:00 ч.

Център за съвременно изкуство и библиотека

МАМА И ЧУДОТО НА ЖИВОТА

Трогателен разказ за непоколебимата преданост и решимост на една майка да помогне

на сина си, роден с криво стъпало, да преодолее физическите предизвикателства и

социалните бариери. Нейната всеотдайност е двигателят на това забележително

пътешествие през житейските възходи и падения.

Държава: Франция, Канада (2025)

Времетраене: 102 мин.

Жанр: комедийна драма

Режисьор: Кен Скот

Сценарист: Кен Скот

В ролите: Лейла Бекти, Джонатан Коен, Жозефин Жапи, Силви Вартан, Жан Балибар и др.

Език: френски

Субтитри: български

21.10.2025 | 19:00 ч.

Център за съвременно изкуство и библиотека

ЛИЧЕН ЖИВОТ

Известната психиатърка Лилиан Стайнър е дълбоко обезпокоена от новината за смъртта

на един от нейните пациенти. Убедена, че става въпрос за убийство, тя решава да започне

собствено разследване.

Държава: Франция (2025)

Времетраене: 100 мин.

Жанр: криминална драма, мистерия

Режисьор: Ребека Злотовски

Сценаристи: Ан Берест, Ребека Злотовски, Гаел Масе

В ролите: Джоди Фостър, Даниел Отьой, Виржини Ефира, Матю Амалрик, Венсан Лакост,

Ирен Жакоб и др.

Език: френски

Субтитри: български

22.10.2025 | 19:00 ч.

Културен дом на Нефтохимика

ПОМИЛВАНЕ

Паоло Сорентино, световнопризнатият режисьор на „Великата красота“ и „Ръката на Бог“,

ни предлага ново кинематографично изкушение - история за любов, прошка, милост и

равносметка, чието действие се развива в Торино, Града на четирите реки. Главната роля

е отредена за неповторимия Тони Сервило.

Държава: Италия (2025)

Времетраене: 131 мин.

Жанр: драма

Режисьор: Паоло Сорентино

Сценарист: Паоло Сорентино

В ролите: Тони Сервило, Анна Ферцети, Орландо Чинкуе, Масимо Вентуриело, Милвия

Марилиано, Джузепе Гаяни

Език: италиански

Субтитри: български



23.10.2025 | 19:00 ч.

Културен дом на Нефтохимика

ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ

Забавно пътешествие в съзнанието на Пиеро и Лара след първата им романтична среща,

когато мислите на всеки от тях се превръщат в арена на егоистични импулси, неизказани

желания и вътрешни конфликти. За зрителя остава да проследи как всичко това ще

повлияе на отношенията им.

Държава: Италия (2025)

Времетраене: 97 мин.

Жанр: комедия, романс

Режисьор: Паоло Дженовезе

Сценаристи: Паоло Дженовезе, Изабела Агилар, Лучия Каламаро, Паоло Костела и

Фламиния Греси

В ролите: Едуардо Лео, Пилар Фолиати, Емануела Фанели, Мария Киара Джанета, Витория

Пучини и др.

Език: италиански

Субтитри: български



24.10.2025 | 19:00 ч.

Културен дом на Нефтохимика

ЧУЖДЕНЕЦЪТ

През 30-те години на миналия век в Алжир французинът Мьорсо демонстрира пълно

безразличие към живота. Емоционалното му отчуждение води до убийство, последвано

от съдебен процес, който разглежда както състава на престъплението, така и личността на

извършителя.

Държава: Франция (2025)

Времетраене: 120 мин.

Жанр: криминална драма

Режисьор: Франсоа Озон

Сценарист: Франсоа Озон

В ролите: Бенжамен Воазен, Пиер Лотен, Суан Арло, Дени Лаван, Ребека Мардър и др.

Език: френски

Субтитри: български

25.10.25 | 19:00 ч.

Културен дом на Нефтохимика

Магьосника от Кремъл

В постсъветската епоха – свят, който обещава свобода и флиртува с хаосa - младият руски

режисьор и продуцент Вадим Баранов неочаквано се превръща в съветник на Владимир

Путин, обещаващ член на Федералната служба за сигурност (правоприемник на КГБ).

Държава: САЩ, Обединено кралство, Франция (2025)

Времетраене: 120 мин.

Жанр: политически трилър, историческа драма

Режисьор: Оливие Асаяс

Сценаристи: Оливие Асаяс, Еманюел Карер

В ролите: Джуд Лоу, Алисия Викандер, Пол Дейно, Том Стъридж, Джефри Райт,

Александър Джонсън, Дан Кейд, Анастасия Сътър и др.

Език: английски

Субтитри: български



26.10.25 | 19:00 ч.

Културен дом на Нефтохимика

НАЙ-БОГАТАТА ЖЕНА НА СВЕТА

Създаден въз основа на действителната история на Лилиан Бетанкур, „Най-богатата жена

на света“ е екстравагантен театър на жестокостта, където трима души търсят любов, но не

са сигурни нито как да я получат, нито как да я дадат.

Млад артист получава внушително дарение от 90-годишна жена. Този акт разпалва

скандал и принуждава дъщеря ѝ да разкрие схема с предполагаема корупция, в която е

замесен бивш президент.

Държава: Франция, Белгия (2025)

Времетраене: 121 мин.

Жанр: драма

Режисьор: Тиери Клифа

Сценаристи: Седрик Анже, Жак Фиески, Тиери Клифа

В ролите: Изабел Юпер, Лоран Лафит, Марина Фойс, Ан Броше, Рафаел Персонас, Андре

Маркон и др.

Език: френски

Субтитри: български