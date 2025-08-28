Двама мъже са задържани при акция на ГДБОП за пренос на канабис.

В момента се проверява дали те са част от голям канал за трафик на наркотици към Турция

По време на операцията екипите на ГДБОП са арестували двамата мъже, а в управлявания от тях лек автомобил е намерен около 15 кг канабис. При последвалите претърсвания са претърсени два адреса на територията на страната.

По първоначални данни е установено, че двамата мъже са били част от канал, а наркотичното вещество, което са пренасяли, е предназначено за територията на Република Турция.

Материалите вече са докладвани на ппокуратурата.