Невероятната Стилияна Николова стана световна вицешампионка за 2025 по художествена гимнастика. Тя спечели сребърния медал в многобоя на световното първенство, което се провежда в Рио. Стили постигна поредния си успех навръх 20-ия си рожден ден.

Втората представителка на България - Ева Брезалиева, завърши на 8-а позиция, като се също се представи блестящо, показвайки класа и увереност.

Стилияна Нисолова натрупа актив от 119.300 (28.700 на обръч, 29.800 на топка, 30.650 на бухалки и 30.150 на лента) и закономерно е новата световна вицешампионка! Това е първо сребърно отличие в многобоя за България от 2001, когато Симона Пейчева печели среброто в Мадрид.

Ева Брезалиева показа стабилна и уверена игра на килима в "Parque Olímpico" и в четирите си съчетания, и с общ актив от 112.200 (28.450 на обръч, 27.950 на топка, 28.800 на бухалки и 27.000 на лента).

Абсолютна световна шампионка за 2025 е Даря Варфоломеев от Германия с актив от 121.900. С бронза се поздрави представителката на Италия София Рафаели със сбор от 117.950.

Съдия за България на това състезание е Филипа Филипова.