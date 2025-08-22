Държавата въвежда ясна отговорност и изисквания за безопасност към операторите на атракционни услуги. Това съобщиха от пресслужбата на министерството на транспорта.

Това стана ясно на среща на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов с представители на министерствата на туризма, младежта и спорта, икономиката и индустрията, регионалното развитие и благоустройството, комисии и ресорни държавни структури. В срещата взе участие и министър-председателят Росен Желязков.

"Ясно ще дефинираме изискванията за безопасност, които организаторите на тези дейности трябва да прилагат, без да въвеждаме свръхрегулации в сектора", заяви заместник министър-председателят Гроздан Караджов.

Той подчерта, че неспазването им ще води до тежки наказания и до отнемане на правата им за извършване на конкретната услуга.

"Задължително всеки, който предоставя тези атракциони по търговски начин ще осигурява и застраховка за потребителите", обясни той.

До сряда министерства и агенции трябва да представят предложения за нова нормативна уредба. Тя ще въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинско и застрахователно обезпечаване.