В ГДБОП е получен сигнал за първата киберизмама във връзка с въвеждането на еврото в България, съобщи директорът на отдел "Киберпрестъпност" в дирекцията комисар Владимир Димитров.

Жена е подала сигнал, че е била измамена в онлайн платформа, че средствата ѝ ще бъдат превалутирани, но е изгубила парите си.

"Преди няколко дни с българската жертва са се свързали измамници, които са използвали широкоизвестно приложение за криптиране на комуникация. Профилът на измамниците е бил асоцииран с телефонен номер от азиатска държава и е притежавал лого на платформата, която жертвата е използвала. В процеса на комуникация, жертвата е информирана, че ако не започне процес по прехвърляне в служебна сметка на тази платформа, те ще бъдат изгубени и няма да може да ползва приложението в тази онлайн платформа за разплащания“, обясни комисар Димитров.

Жертвата се е подвела по фишинг съобщението, извършила е няколко плащания по посочена от измамниците банкова сметка. Впоследствие приложението и е било „превзето“ .

Сумата в размер на 10 хиляди лева е пренаредена към криптоплатформи от измамниците, други платформи за онлайн разплащане и битови сметки и услуги.

„Превалутирането ще бъде извършвано само от БНБ, търговските банки в България, както и Български пощи. Всякакви съобщения под формата на есемес и комуникация в приложения, мейли, категорично са измама. В страната има ред, по който ще бъде извършено това превалутиране", напомниха от ГДБОП.