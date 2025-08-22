Появилата се информация, че малкият Мартин, който бе прегазен от АТВ-то на Никола Бургазлиев, се възстановява и е по-добре не отговаря на истината. Това съобщи в профила си Николай Попов, баща на загината Сияна, по молба на пострадалото семйство.

Детето е в критично състояние. Получил е гърч, който е овладян от лекарите. Продължава да е в кома и не може да бъде събуден. Липсва подобрение.

Майката на Мартин - Христина е в клинична смърт. Животът ѝ се подържа от медицинската апаратура по изкуствен път.