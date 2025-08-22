Гръцки съд постанови постоянна мярка "задържане под стража" за българския шофьор, предизвикал тежка катастрофа с три жертви на магистралата Ксанти-Комотини на 18 август. Той ще остане в затвора до делото.

Здравословното му състояние е добро след оперативна намеса на лекарите. Българинът е изписан от здравното заведение и ще продължи лечението си в болницата на затвора.

Днес съдебният лекар оповести, че трите жертви са починали не от тежките травми при удара, а са изгорели живи от пожара в колата, в която са пътували.

Технически експерти разследват с каква скорост се е движил българският ТИР. Очакват се също резултатите от кръвните проби, за да се установи, дали шофьорът е употребил алкохол.

За сега българският шофьор е с обвинение за убийство по непредпазливост, причиняване на сериозна телесна повреда и опасно управление на превозно средство.