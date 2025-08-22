Най- големият младежки фестивал в страната – Teen Boom Fest ще се проведе на 23 и 24 август, а тази година очакванията са на Морска гара да се съберат над 15 000 посетители.



За удобство на гостите ще бъде обособена специална паркинг зона на ул. „Булаир“ (между ул. „Константин Фотинов“ и ул. „Цар Симеон I“):





23 и 24 август: от 14:00 до 08:00 ч.



Капацитетът е около 120 автомобила.



По време на двата фестивала ще има засилено полицейско присъствие и задължителни проверки на входа, за да се гарантира безопасното и приятно преживяване на всички присъстващи.Това стана ясно на среща между организатори, представители на Община Бургас, служители на реда, контролни органи и институции, ангажирани с провеждането на мероприятията.





Посетителите на фестивалите могат да ползват и другите паркинги в града - Паркинг "Гурко" , Паркинг "Опера", Паркинг "Трия Сити център", Паркинг "Кирил и Методий" и др.



Градският транспорт работи с нощна линия от 23:30 до 04:00 ч., а на 23 и 24 август ще има и допълнителни автобуси до 02:00 ч.





Посетителите на фестивала могат да ползват градския транспорт за да се приберат след събитието.

В нощта на 23.08 /събота срещу неделя/ и 24.08 /неделя срещу понеделник/ по нощната линия, която осигурява транспортно обслужване на пътници всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч., ще бъдат извършени допълнителни курсове с часове на тръгване от Терминал Славейков: 00:30, 01:30, 02:30, 03:30 и от Меден рудник: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00.

Цената на билета за пътуване в нощната линия е 2.00 лв. / 1,02 €, а билети за пътуване се продават само от водача.

Припомняме и последните курсоне на останалите градски линии:

Б11

От „Меден рудник“: 22:05, 22:35, 23:15

От „Изгрев“: 21:50, 22:25, 23:15

Б12

От „Меден рудник”: 21:53, 22:23, 23:10

От „Славейков“: 21:58, 22:28, 23:10

Б1

От „Меден рудник”: 21:40, 22:10, 22:40, 23:10

От „Изгрев“: 21:40, 22:10, 22:40, 23:10

Б2

От “Меден рудник”: 21:55, 22:25, 22:55, 23:20

От “Славейков”: 21:55, 22:25, 22:55, 23:20

Линия N11 – 22:05

Линия №12 – 22:05.