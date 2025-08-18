„На гребена на вълната в Поморие“ – така накратко може да се опише петият плувен маратон, който се проведе в морския град. Събитието доказа, че е успешно утвърждаваща се традиция. И се радва се на все по-голям интерес. Тази година сили в маратона премериха 161 малки и големи плувци от цялата страна. Състезателите в различните категории плуваха на 1000 и на 2000 метра, а резултатите им бяха мигновено и точно отчитани чрез съвсем нова система.

За спокойното протичане и безопасността на състезателите бяха осигурени 4 съпътстващи лодки, 4 лицензирани спасители, 2 медицински лица и линейка. Всички състезатели преминаха медицински преглед преди старта, като им бе направена и застраховка.

Освен отличия в отделните възрастови групи, бяха раздадени и няколко специални награди, сред които тези за най-млад и за най-възрастен участник. Призовете връчваха кметът Иван Алексиев, общински съветници и ст. експерт „Спорт“ Аделина Чолева, която отново бе главният организатор на свежото лятно събитие. Всички състезатели получиха подаръци от Община Поморие, а за победителите в отделните категории бяха осигурени купи, икони и парични награди.

РЕЗУЛТАТИ НА 1000 М

Момичета – деца до 13 години

Яна Кацарова – КПС Оренда Вилиана Грекова – КП Бриз Йоана Джонгалова – КП Белмекен

Момчета – деца до 13 години

Аврам Грънчарски – ВСИ Момчил Монев – СКП Берое Стара Загора Павлин Неделчев

Момичета – деца от 13 до 16 години

Божена Решетняк – КП Бриз Ема Димитрова – ВСИ Елия Даскалова – ВСИ

Момчета – деца от 13 до 16 години

Даниел Марков Кристиян Тодоров Георги Костадинов – ПК Белмекен

Мъже и жени в неравностойно положение

Явор Миланов Пепа Ничева Тодор Василев

РЕЗУЛТАТИ НА 2000 М

Жени

Ева Христова Лора Великова – ПСК Черно море Ана Делинешева – Акулите

Мъже

Иван Чакъров – Акулите Бранимир Павлов – Левент Светослав Аврамов – ПСК Черно море

Две специални деца със затруднения – Симеон Савов и Мариета Маврова – от клуб „Плувай със звездите“ получиха плакети за своята упоритост, за красивите си усмивки и дисциплината в спорта. Плакет получи и още един човек за пример – поморийката Албена Пенева, която е с редица двигателни увреждания, но от години не пропуска нито един маратон в региона. Най-млад участник от Поморие бе Михаил Пирулев, а най-възрастен – Дичо Георгиев. Най-малкият участник тази година бе 4-годишният Димитър Шопов от клуб „Плувай със звездите“.