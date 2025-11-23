Мъж реши да се обясни в любов на своята любима по изключително ефектен начин в Бургас. Той нае голям билборд край един от натоварените булеварди в града и върху него написа името на любимата си, придружено от послание, че я обича.

Посланието привлече вниманието на минувачи и шофьори, които с усмивка наблюдаваха нестандартния любовен жест. Според свидетели мъжът е искал да покаже „колко много значи тя за него" и да й подари момент, който няма да забрави.

Романтичният билборд вече набира популярност и в социалните мрежи, където хора споделят снимки и коментират, че подобни жестове напомнят колко силно може да бъде чувството, когато любовта се изразява открито и смело.