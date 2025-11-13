Очаква се днес Народното събрание да обсъди промените в закона, които се отнасят до назначаването на особен търговски управител на рафинерията на "Лукой…
Днес Апелативният съд в Бургас ще гледа мярката за неотклонение срещу 26-годишния румънски гражданин Страте Чиприян, който прич…
Руската компания „Лукойл“ (LKOH.MM) е подала молба за удължаване на крайния срок на Министерството…
Крадци „си взеха“ 350 лева на стотинки от вендинг автомати за играчки в Бургас, съобщиха от полицият…
Шофьор блъсна 49-годишна жена на пешеходна пътека в Бургас, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 11 ноември на кръс…
Заловиха шофьор с 3,29 промила на изхода на Бургас, съобщиха от полицията. На 12 ноември, около 13.15 часа, в райо…
“Булгаргаз” изненадващо предлага по-ниска цена на природния газ за месец декември от тази за ноември - 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас…
Заместник министър-председателят и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) Томислав Дончев отменя насроченото за утре засед…
След репортаж на NOVA във връзка с хоспис „Миладиноски” в град Черноморец и множеството оплаквания на служители, ле…
