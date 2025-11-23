Неделен брънч с кауза в Бургас създаде уют и топлина в помощ на младия баща Атанас Стоянов, който в момента се нуждае от лечение. Благотворителното събитие се състоя днес в ресторнат в „Диверсо“ в морския град, а в него се включиха десетки бургазлии. Събраната сума бе 12 хил. лева, които отиват директно в помощ на Наско.

Мероприятието днес бе част от от поредицата инициативи, организирани в Бургас за младия баща Атанас Стоянов. Менюто днес бе посветено на вкуса на Италия, но най-важна бе приятната атмосфера, събрала присъстващите бургазлии в общата човешка кауза.

Поредицата събития в подкрепа на младия мъж продължават, като едно от тях е благотворителният „ДрешкатаФест с кауза: Дай шанс – подари живот“, който ще се проведе на 29 ноември във фоайето на Културен дом НХК от 11:00 до 19:00 часа. Инициативата събира дрехи, бижута и аксесоари, които ще бъдат изложени и продавани с цел набиране на средства за лечението на Наско.