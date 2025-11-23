Три дни преди Международния ден срещу насилието над жените хиляди излязоха вчера на протести по улиците на цяла Франция, за да изразят гнева си и да поискат по-решителни действия от страна на властите, предаде Франс прес.

"Имаме право на живот, имаме право на щастие, имаме право на любов, страстна, а не обсесивна. Имаме право да бъдем обичани, без да бъдем малтретирани", заяви 20-годишната студентка Жулиет, включила се в шествие в Лил, в северната част на страната.

Въпреки студа, шествията, оцветени в лилаво – символ на феминизма, събраха 17 000 души в Париж и 17 200 в десетки градове в провинцията, според данни на полицията от снощи.

Организациите, които стоят зад протестите, изискват приемането на закон срещу насилието с бюджет от 3 милиарда евро за неговото прилагане, както и спиране на намаляването на финансирането на организациите, които подкрепят жертвите.

В основата на вчерашната проява е колективът "Феминистка стачка", в който участват около 60 организации, синдикати и федерации. Те осъждат "насилието и безнаказаността на насилниците, които продължават да съществуват осем години след избирането на Еманюел Макрон".

"В повечето случаи на жертвите все още не се вярва, а жалбите се архивират без последствия", според организаторите.

По последните официални данни, публикувани в четвъртък от Междуведомствената мисия за защита на жените, броят на убийствата на жени от съпрузите им във Франция е нараснал с 11% между 2023 и 2024 г., като 107 жени са били убити от съпрузите си или бившите си съпрузи. Тези данни "са напълно подценени", защото "се пропускат принудителните самоубийства", според Гревин.

Във Франция на всеки две минути една жена става жертва на изнасилване, опит за изнасилване или сексуално посегателство, а на всеки 23 секунди – на сексуален тормоз, сексуално излагане или изпращане на нежелано съдържание с сексуален характер, според Междуведомствената мисия. Ниският процент на преследване на извършителите на насилие във Франция беше оценен през септември като "особено тревожен" от Съвета на Европа, който призова Париж да предприеме "спешни мерки", пише БТА.