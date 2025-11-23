Когато говорим за мед, първо се сещаме за безкрайните му ползи за организма и за това колко е важно да го консумираме редовно. Познаваме различни видове като най-общо се делят на полифлорен и мултифлорен, както и на нектарен и манов. Някои предпочитат да е от букет от билки, а друг от бор или пък от глухарче.

И докато всички тези разновидности са доста разпространени и достъпни, има един друг вид мед, който се добива само на две места по света, а едното е много близо до нас. Става дума за т.нар. луд мед или дели бал, който е запазена марка за Турция. И по-точно - за североизточния и черноморски район. А другото е доста далеч - в хималайската планинска верига Хиндукуш в Непал.

Ние обаче ще обърнем внимание на съседката ни и този необикновен природен продукт, който има доста дълга история. В продължение на хилядолетия той е част от народната медицина и в малки количества (само лъжичка дневно) се използва за понижаване на кръвното, при диабет и стомашни проблеми, както и като афродизиак.

Още през IV век пр.н.е. чуждите войници, които пътуват в района, са получавали предупреждение да внимават и да не прекаляват с този мед. А тези, които не го взимали предвид, изглеждали "малко луди" и в някой случай дори стигали до смърт, пише CNN.

Какво е дели бал

Този специален мед, който е потенциално опасен в по-големи количества, днес е доста скъп продукт. Първата причина е именно че се консумира в малки количества. А втората - че се добива също в толкова малки и на ограничени площи.

Всички започва с лилавия рододендрон, който цъфти през пролетта в горите на черноморския регион. Пчелите събират нектара от тези растения и така се получава лудият мед. А тайната му е в един специален токсин, наречен граянотоксин.

Той е естествен невротоксин, който влияе на функцията на централната нервна система. Неговото количество в крайния продукт зависи от сезона и от това какви други цветя са опрашвали пчелите.

Дели бал е с остър аромат и кехлибарено червен цвят. Вкусът е земен и колкото е сладък, толкова и се усеща билковата горчивина.

Защо е луд мед

Както вече споменахме, препоръчителната дневна доза от него е само една лъжичка. По-големи количества, особено при по-голяма концентрация на въпросния токсин, могат да доведат до замайване, опиянение, халюцинации, ниско кръвно налягане, температура, гадене, диария, двигателни проблеми и дори загуба на съзнание.

Въпреки тези свои ефекти, дели бал се продава свободно в Турция и повечето страни по света. Американската агенция по храните и лекарствата обаче не препоръчва консумацията му и предупреждава за възможно натравяне с него, пояснява CNN.

Този мед не е като никой друг

И с оправдано висока цена

Килограм от лудия мед се предлага на цена от около 100 долара, което наистина си е доста повече от другите видове мед. Но и просто защото той не е като тях.