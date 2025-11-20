Има лекари, на които човек се доверява изцяло, защото усеща онази силна подкрепа, сигурност в лечението и внимание към конкретния случай, които са необходими за да бъде успешен изходът от голямата му болка. Лекар, чиято дума остава като ценен съвет до живот. Д-р Николай Киселков – хирург в Клиниката по онкологична хирургия към Комплексен онкологичен център в Бургас, е точно от този тип специалисти, които превръщат медицината в инструмент не само за спасяване на живот, но и за запазване на най-важното – вярата на човека. Отдал е сърцето си на хората, които лекува, защото знае, че зад всяка диагноза стои човешка съдба.

Той е там, където има нуждаещи се пациенти – в Клиниката по онкологична хиругия, където оперира, в поликлиниката на КОЦ-Бургас, където приема за прегледи, консултации, превръзки и със спокойствие и усмивка дава увереност. И си тръгва едва, след като е изпратил последния чакащ човек. И там не свършва работата на лекаря..



Пациентите го описват като хирург с прецизна точност, човек с огромно сърце, внимание, деликатност. „Каквото и да се каже за д-р Киселков все нещо ще се пропусне и ще бъде малко. Затова аз казвам благодаря на съдбата, че ме срещна с него! Сърдечно Ви благодаря, д-р Киселков! Бъдете здрав! Прекрасен човек и професионалист!“, е само един от коментарите за него.

Д-р Киселков е специалист в диагностиката и оперативното лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на млечната жлеза, стомаха ,дебелото и право черво и кожни образувания /злокачествени и доброкачествени тумори – липоми , атероми и др./ Д-р Николай Киселков е завършил медицина през 1997 г. в Медицински университет – Варна. През 2007 г. е придобил специалност „Обща хирургия“. От април 1999 г. работи в Отделението по онкологична хирургия в КОЦ – Бургас като хирург. Става управител на МЦ „Вяра и надежда“ след разкриването му през 2021 г. Днес е един от най-опитните и уважавани хирурзи в Клиниката по онкологична хирургия към КОЦ-Бургас.

- Д-р Киселков, ежедневно Ви чакат десетки хора, които са на прага на диагнозата или вече са се сблъскали с нея – заболяване, което носи най-много страхове. Как се справяте с тази тежест?

- Работата с онкологично болни пациенти носи голяма емоционална отговорност. Тежестта е част от професията и никога не изчезва напълно, но това е и напомняне, че срещу мен стои човек със собствена история, страхове и надежди. Това, което ми помага, е да се фокусирам върху възможността да бъда полезен – с операция, лечение, съвет или просто с присъствие. Когато знаеш, че имаш инструменти да помогнеш, тежестта се превръща в мисия, а не в товар.

- Кое е най-важното, което казвате на пациента, за да му вдъхнете надежда и увереност да продължи напред?

- На първо място – казвам истината. Хората усещат неискреността, а в нашата професия доверието е основата на всичко. Колкото и трудна да е ситуацията, подчертавам, че диагнозата „рак“ не е присъда. Това е заболяване, което се лекува, когато имаме ясен план и работим в екип. Обяснявам подробно какви стъпки предстоят и какви са реалните ни цели. Най-голямата надежда идва от това човек да знае, че не върви сам по този път.

- Вие сте хирург с опит и един от най-уважаваните сред онкологичните пациенти. Какво Ви накара да изберете този труден, но благороден път?

- Онкохирургията е област, в която всеки ден имаш възможност да променяш човешки животи. В нея има силен научен елемент, но и изключително много човечност. Пациентите ти се доверяват напълно – поверяват ти най-ценното. Това е огромна чест и същевременно голяма отговорност. Избрах този път, защото вярвам, че именно тук мога да бъда най-полезен. Комбинацията от прецизна хирургия, технологичен напредък и дълбока връзка с пациентите е нещо, което не бих заменил.

- Много хора намират у Вас облекчение и надежда. А Вие самият как разтоварвате натрупаното напрежение?

- Тази професия трудно можеш да „оставиш“ на вратата на болницата. Но се опитвам. Най-много ми помагат семейството и времето с близките ми, спортът, природата. Понякога разтоварването е в тишината, понякога в движение – важното е да намериш баланс. За да можеш да се грижиш за другите, трябва да се грижиш и за себе си.

- Има ли надежда след диагнозата „рак“? И разполага ли Бургас с възможности за точна диагностика, лечение и проследяване?

- Да – надежда има, и то много реална. Съвременната онкология предлага огромен напредък – както в ранната диагностика, така и в хирургията, таргетните и имунотерапиите. В Бургас има добри специалисти, модерна апаратура и екипи, които работят координирано. Най-важното е пациентите да не отлагат прегледите и да търсят компетентно мнение при първите съмнения.

- Колкото по-рано открием заболяването, толкова по-успешно е лечението. А когато човек има екип, който стои зад него – надеждата е напълно оправдана.









Д-р Киселков с колеги по време на кампанията на КОЦ-Бургас "Мовембър", посветена на борбата с рака на простатата