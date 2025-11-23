Инфлация от 0,4% е регистрирана при малката потребителска кошница през октомври на месечна база, показват данните на Националния статистически институт. На годишна основа показателят е с ръст от 5,2 на сто.

С 0,6% са поскъпнали нехранителните стоки при малката потребителска кошница през октомври спрямо месец по-рано.

При храните и напитките увеличението е с 0,5 на сто, а при услугите с 0,1%.

Малката потребителска кошница измерва промяната на цените на стоките и услугите за най-нискодоходните 20% от домакинствата.

В състава на индекса се измерват сто социално полезни и жизнено необходими стоки и услуги.

Като цяло – общата месечна инфлация през октомври е 0,9%, а годишната – 5,3 на сто, сочат данните на НСИ.

Измерена чрез хармонизирания индекс – т.е. по европейската методология, където теглата на отделните стоки и услуги са различни от тези в България, месечната инфлация е 0,4%, а годишната инфлация за октомври 2025 г. спрямо октомври 2024 г. е 3,8%.