В ЕС е постигнато съгласие по основните елементи за справедлив и траен мир и суверенитет на Украйна, се казва в разпространено изявление на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Първо, границите не могат да бъдат променяни със сила. Второ, като суверенна нация не може да има ограничения за украинските въоръжени сили, които биха направили страната уязвима за бъдещи нападения и по този начин биха подкопали европейската сигурност. Трето, трябва да бъде изцяло отразена централната роля на ЕС за гарантиране на мира в Украйна", се подчертава в изявлението.

В него се казва още, че Украйна трябва да има свободата и суверенното право да избира собствената си съдба. "Украинците са избрали европейска съдба. Тя започва с възстановяването на страната, интегрирането ѝ в нашия единен пазар и нашата отбранителна промишлена база и в крайна сметка, присъединяването към нашия Съюз“, изтъква фон дер Лайен.

ЕС ще бъде домакин заедно с Украйна и Канада на среща на върха на Международната коалиция за връщане на украинските деца, отвлечени или депортирани в Русия от окупираните територии. Връщането им е важен елемент, който трябва да бъде част от всяко споразумение.

"От всички ужаси на войната на Русия, нищо не реже по-дълбоко от това. Десетки хиляди момчета и момичета остават в капан в Русия, уплашени и копнеещи за любимите си хора. Трябва да поставим тези деца на челно място в световния дневен ред", завършва председателката на Комисията.