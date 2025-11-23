Катастрофа с няколко автомобила затруднява трафика в пловдивския участък на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Сигналът за верижното пътнотранспортно произшествие в отсечкатата на 110-112-и км е получен към 19:00 часа. По предварителни данни няма пострадали хора. Три от автомобилите се намират в аварийната лента, а един – в активната. До изтеглянето им движението е ограничено.

На място има полицейски екип, водачите следва да преминават с повишено внимание.