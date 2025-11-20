Депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева обяви, че 536 хиляди пенсионери ще получат коледни добавки тази година. Те ще бъдат в размер на 120 лева.

На брифинга Сачева поясни още , че сумите ще бъдат изплатени с пенсиите за декември, като това ще стане преди Коледа.

“Решението, което съвместно взехме, е да бъдат отпуснати 120 лева на 536 000 пенсионери, които в момента взимат пенсии, които са под линията на бедност. Линията на бедност за тази година е 638 лева. Ще информираме и правителството за това решение, за да могат те да подготвят заседанието на Министерски съвет и Националният осигурителен институт да започне необходимите действия добавките да бъдат изплатени по възможност с пенсиите за месец декември преди Коледа", заяви Сачева.

Тя подчерта, че средствата за надбавките идват от преизпълнения в бюджета, както и от даренията на депутатите от "ДПС - Ново начало".

"В рамките на НОИ се направиха необходимите разчети. Има средства, с които бихме могли да покрием тази добавка, тъй като има и преизпълнения в бюджета, има и други резерви. Знаете също така, че и колегите от "ДПС - Ново начало" ще направят дарения към бюджета на НОИ, тъй като по закон в НОИ могат да бъдат правени дарения от физически лица", каза Сачева.

Коледните добавки и тази година станаха “ябълка на раздора” за политическите партии. През почивните дни именно Сачева съобщи, че допълнителни пари за пенсионерите няма да има тази година заради ограничен бюджет.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде индикация, че надбавки ще има и предложи те да са в размер на 120 лева.