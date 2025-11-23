На 6 декември, от 12:30 ч., пред сградата на Община Бургас Никулден продължава с Владо Михайлов & Rewind и Владо Зомбори, и музика на макс.Концертът „Като двекапки... Владо“ ще събере на сцената двамата победители от „Като две капки вода“, за да ви дадат двойна доза от най-любимите ви песни. Очаква ви музика, която ще вдигне до небето празничното настроение в самото сърце на града.Към тях ще се присъединят и млади бургаски таланти, за да покажат, че в Бургас музикалния талант процъфтява и звучи от всеки ъгъл на града.Концертът е част от празничната програма под надслов „Всички празнуват Бургас“. Елате да пеем заедно с музиката на Никулден.