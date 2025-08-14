Една от три жени в ЕС е преживяла сексуално или физическо насилие, сочи доклад на Агенцията на ЕС за основните права. Част от тези случаи включват т.нар. сексуално насилие с наркотици.

Сега екип от изследователи от Португалия и Испания предлага решение – хартиена гривна с вграден химически сензор, която може само за секунди да открива опасни вещества като GHB (гама-хидроксибутират, бел. ред. често използван за упояване на жени с цел изнасилването им заради липсата му на вкус и миризма).

Какво представлява гривната?

На пръв поглед това е обикновена фестивална гривна. В действителност обаче тя е мини лаборатория, която сигнализира за наличие на наркотик за изнасилване на среща.

Просто капнете малко от напитката върху гривната. Ако тя се оцвети в зелено, това означава, че в напитката има нежелано вещество. Може да се използва многократно до пет дни, обясняват създателите й.

Защо GHB е толкова опасен?

GHB е безцветен, без мирис и се метаболизира бързо в организма. Само няколко часа след поглъщане веществото може да бъде неоткриваемо при стандартни тестове.

Жертвите често губят съзнание или памет за случилото се, което усложнява разследването. В Европа до една трета от химическите сексуални посегателства са извършени именно с GHB.

От лабораторията до фестивалите

Първите партиди гривни вече са стигнали до клубове и фестивали в Испания и Португалия. Лятото, когато туристите са най-много, рискът от „добавки“ в напитките се увеличава.

Ако гривната стане популярна, създателите планират разпространение в цяла Европа.

Гривната ще струва между 3 и 5 евро. Пакети с няколко гривни ще намалят цената до под 1 евро на употреба.