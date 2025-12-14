В дух на приятелство, при резултат 3:1 за созопоският отбор "Аполония Понтика" приключи футболната среща с гръцкия отбор "Athletic Union" от Димотика. Двубоят беше финалния етап от иновативната програма за подкрепа на отбора, разработена по проект FANPEACE, който е съфинансиран от ЕС по "Erasmus+ Sport"

Легендарният футболист Златко Янков, част от златното поколение от 90-те години, пристигна на стадион "Арена Созопол" в подкрепа на местния отбор "Аполония Понтика". Той призова за повече толерантност и застана зад каузата повече жени, деца и семейства да има на стадионите. "Да върнем атмосферата на празничност по време на футболните срещи", каза Златко Янков.

При резултат 3:1 завърши приятелската среща. Божидар Киряков в 26минута, Исмаил Мурадов в 33мин.и Георги Тодоров в 73 мин.отбелязаха точни попадения във вратата на гръцкия отбор, а Атанасиус Гарнетас стана реализатор на гола за гостите от Гърция.

Плакати с надписи "Футболът е за всички" и "Не на омразата по стадионите" издигнаха феновете на созополския отбор по време на срещата. Плакатите бяха написани от созополски деца, които се включиха в творческа работилница и спортни игри през почивката на полувремето. Такава беше и основната цел на проекта да покаже, че спорта обединява и създава приятелства, а във футболът са важни толерантността и феърплея.