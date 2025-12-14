Бившият председател на Народното събрание и бивш депутат от ИТН Ива Митева обяви, че е била на последните два протеста.

“Подтикна ме това, че с тях искахме да покажем, че не сме си избрали това управление и не можем лесно и за дълго да свикнем с него. Подтикна ме това, че виждахме много арогантно управление”, каза Митева в интервю за bTV.

По думите ѝ този протест показа, че хората на искат да живеят в невежество и корумпираност.

За ИТН

“Смятам, че ИТН прекрачиха една граница, от която няма връщане назад. Според мен няма и път напред“, каза Митева и припомни събитията от 2021 година, когато партията е насъбрала огромната енергия на хората, които в момента са много гневни, защото се чувстват предадени.

“Тогава като че ли ние бяхме едни наивници, които мислехме, че можем да променим правилата в казиното. Оказа се обаче, че в казиното няма добродетели. Не са познати ценностите, не е познати честността, достойнството и съвестта. Може би заради това всички се провалихме и затова голяма част напуснахме. Видяхме, че няма какво да правим там“, обясни Митева.

“На протеста видях много честни и некорумпирани хора, хора с достойнство. Трябва да говорим повече за чест и достойнство, които като че ли в последно време отсъстват в политическия ни живот“, каза бившият председател на НС.