В четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България - умерен вятър, от север-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София - около 29 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 25 градуса, на 2000 м - около 15 градуса.