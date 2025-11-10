Действията по отношение на "Лукойл" не са хаотични. Ние сме притеснени в интерес на истината и то много. Времето, с което разполагаме след въвеждане на санкции от страна на Тръмп е много кратко, не само за нас. Но така или иначе трябваше да се реагира. И се реши, че фигурата на особения управител да е фигурата, която би вдъхнала в известен смисъл доверие на тези, които наложиха санкциите, заяви в "Денят започва" по БНТ председателят на СДС Румен Христов.

"Предвид на това, че това е част от т.нар. критична инфраструктура на България, може би темите не трябваше да бъдат толкова публични. Аз продължавам да смятам, че там дискретността е нещо добро".

Важното е да успокоим българските граждани, че горива ще има, допълни той и заяви, че и ръст на цената на горивата няма има "в смисъл, какъвто се обяснява и ни плашат. Имаме запаси. И цените на петрола в световен мащаб са на едно ниско ниво".

Депутатите не сме в пряка обвързаност и зависимост по отношение на избора на особения управител, посочи Христов.

"Няма да има национализация. Ако бъде продадено дружеството средствата влизат в една българска банка. Те не могат да бъдат ползвани за други цели. И когато санкциите приключат, както и войната, ще бъдат изплатени на собственика. Според мен пред опасността да спре работата на "Нефтохим Бургас" по-скоро може би си струва риска да направим така, че предприятието да продължи да работи".

Дерогация ще се иска, но все още нямаме гаранции, че ще я получим, заяви Христов.

В "Денят започва" той коментира и личността на Виктор Орбан.

На въпрос дали е възможно БЕХ да купи "Лукойл" Румен Христо уточни, че не е участвал в преговорите, но по думите му "това нещо би било трудно, защото не знам доколко финансовото им състояние би позволило това".

Големият проблем на България е ще работи ли "Нефтохим Бургас" или няма да работи, каза Румен Христов.

По отношение на Бюджет 2026 Румен Христов коментира, че той не е нито ляв, нито десен, а е смесен.