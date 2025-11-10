По Коледа и Нова година можем да почиваме 12 дни заради еврото. Условието е да се пуснат два дни отпуск непосредствено след Коледа (т. е. на 29 и 30 декември).

Пет са почивните дни по Коледа - от 24 до 28 декември. След това работни са 29 и 30 декември. Покрай Нова година - почиваме от 31 декември до 4 януари (неделя) включително.

Финансовият министър Теменужка Петкова предложи 5 поредни почивни дни около Нова година, като мотивът е осигуряване на по-плавен и безпроблемен преход към еврото, чието въвеждане е планирано за 1 януари 2026 г. Предложението включва обявяването на 31 декември и 2 януари за неприсъствени дни с цел техническа пренастройка на системите. Това се случва на фона на дебат за икономическия ефект от почивните дни, като работодателски организации оценяват един почивен понеделник на 250 милиона лева загуба за бюджета.

Бизнесът реагира негативно на новината за допълнителни почивни дни около въвеждането на еврото. Припомнено бе, че компании, които няма как да изключат мощностите и да прекъснат производството, защото рестартът след това ще е мъчителен, а понякога и невъзможен. Има други - като кафенета, ресторанти и барове, които могат да избират да работят или не, но второто ще е пагубно за приходите им, защото са на принципа “ден година храни”.

Работодатели предложиха неприсъствените дни покрай въвеждане на еврото да се отнасят само за държавната и общинската администрация. Това също ще доведе до неудобства, но те могат да бъдат понесени в името на общата цел -въвеждане на еврото, деликатно отбелязват индустриалците. Всеобща тайна е, че в частна фирма след трудно стиковане с колеги и шеф може да се вземе отпуск за дълга ваканция, докато в държавни и общински е една идея по-лесно и приемливо.

Ако сумираме уикендите, официалните празници и почивните дни, които ползваме, защото даден празник се е паднал в събота или неделя, излиза, че през настоящата година българите не са ходили на работа цели 119 дни, или почти една трета от календарната година. С уговорката, разбира се, че това важи на сто процента за администрацията и в далеч по-малка степен за работници и служители в частния сектор. В тези 119 дни се включват 15 официални празника (+1 за учителите, които почиват в Деня на народните будители) и 104 уикенд дни.