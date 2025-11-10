При официалните празници през 2026 г. и в пиковите часове се предвижда временно да се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ и участък от път I-1 в област Благоевград.

Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път при събирането на няколко почивни дни, да се повиши безопасността на движение.

Идеята е да са намалят предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

Спортни стоки

Здравни новини

Билети за събития

Новини от София

Новини в реално време

Световни новини

Детски играчки

Добавки за здраве

Новини от Варна

Автоаксесоари

Открийте още

На интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ е публикувана за обществено обсъждане проект на заповед.

Предвижда се тежкотоварните МПС да бъдат ограничавани в следните дни и часове през 2026 г.:

за Национален празник на България - 03.03.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Великден - 09.04.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 10.04.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 13.04.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на труда /1 май/ - 30.04.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 01.05.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 03.05.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Гергьовден /6 май/ - 05.05.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч. и 06.05.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост /24 май/ - 22.05.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 23.05.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 25.05.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на Съединението /6 септември/ - 04.09.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 05.09.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 07.09.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на Независимостта /22 септември/ - 18.09.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч. и 22.09.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Коледа и Нова година - 23.12.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 24.12.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 28.12.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.

Чрез въведената организация на движение ще се облекчи трафикът през празничните дни за леките и лекотоварните автомобили, както и ще се намалят предпоставките за пътнотранспортни произшествия.

В последния почивен ден ще бъде ограничено движението на МПС над 12 т по автомагистралните участъци само за пътуващите към София. Без ограничение ще е движението за излизащите от столицата. Забраната не важи за пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС.

На АМ „Хемус“ в участъка от София (км 0) до пътна връзка към кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма“ и републикански път I-1 в участъка от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км) ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

Икономически новини

Информационна агенция БЛИЦ

Добавки за здраве

Журналистически услуги

Новини от Варна

Обществени новини

Информационна агенция

Застраховки

Храни и напитки

Шоубизнес новини

Открийте още

За АМ „Тракия“ ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. В посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR) в участъка от п. в. „Ихтиман“ (34-ти км) до п.в. „Вакарел“ (23-ти км).

По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета други участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.