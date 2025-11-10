Сияна Васелич от школата по изобразително изкуство към ЦПЛР – Бургас спечели сребърен медал от XXI-ия международен конкурс за визуални изкуства „Аз живея край морето“, който се проведе в латвийския град Юрмала.

Форумът се организира от Художественото училище в Юрмала в сътрудничество с отдела за обучение и методическа подкрепа на местната администрация.

Тази година в конкурса участваха и бяха оценени 810 произведения на изкуството от Литва, Естония, Полша, Молдова, Украйна, България, Турция, Китай, Казахстан, Португалия и Латвия.

Преподавателят на Сияна - Севина Трайкова получи професионален каталог с наградените творби, като признание за своята работа и принос към художественото образование.