Скандал между двама непълнолетни завършил с намушкване, пострадалият е без опасност за живота.

Снощи, на улица в Ракитово възникнал скандал между 17-годишен тийнейджър и негов 16-годишен съгражданин. Разпрата много бързо се разгорещила и по-големият от двамата нанесъл прободна рана с нож в крака на своя опонент, съобщават от пресцентъра на МВР.

Пристигналите на място екипи на участъка в Ракитово са задържали извършителя.

Пострадалият е настанен за лечение в болнично заведение, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.