Звездата от Приморско Здравко Василев, който е и известен със своите обществени позиции, показа как неразумната веселба в морето бързо може да прерастне в трагедия. Той публикува в социалните мрежи кадри от група младежи, които се забавляват сред вълните след работното време на спасителите.

„За пореден път нагледно показвам, как стават големите бели по морето. След работното време на спасителите, малко веселба в големите вълни и... на първа страница“, написа Здравко.

Послушайте съвета на опитните морски хора, за да се върнете у дома здрави и доволни от ваканцията си!