Управляващите обсъждат създаването на стратегически болници за всеки регион на страната, чрез които да се осигурява равен достъп до здравни услуги за пациентите и обучение за лекарите. Това съобщи председателят на здравната комисия в НС проф. Костадин Ангелов по време на дискусията за бъдещето на специализациите у нас. Тя се организира по молба петте болнични асоциации в страната.

В момента обсъждаме закон за създаване на стратегически лечебни заведения. Идеята е да има такива болници във всяка област. Това може да са областните и някои университетски болници, всички те ще бъдат по един модел, ще имат еднаква апаратура, отделения и дейност, обясни проф. Ангелов.

Целта е да се гарантира равен достъп до здравни услуги, равен достъп до обучение на лекарите, поясни още той. Ако идеята се реализира, тогава областната болница в Силистра ще трябва да предлага същото качество и дейности, както тази в Ст. Загора, Сливен или София. Университетските болници ще имат и допълнителни функции, като съдебна медицина, лаборатория по генетика или други високоспециализирани дейности, които не е нужно и възможно да съществуват във всяка болница.

За да е ясно как точно ще изглеждат тези болници, какво точно ще има в тях, Министерството на здравеопазването ще създаде стандарт за тях. Засега обаче идеята е на ниво проект, който все още се изработва, поясни прооф. Ангелов.

Искания за въвеждане на ясни правила и критерии за качество по време на специализацията, отправиха присъстващи специализанти по време на дискусията.

Сред тях бяха обновяване на програмите, по които се извършва обучението, както и въвеждане на контролни механизми и условия за извършване на практическата му част в пълнота. Специализантите държат и на въвеждане на единен изпит за зачисляването им в болница. Според повечето от присъстващите млади лекари проблеми със заплащането в провинцията няма, а качеството на обучение е добро. Специализанти от областните болници в Пазарджик, Габрово, Кърджали и други градове призовава колегите си да не се страхуват да насочат поглед към провинцията, където също живеят хора.

Болничните директори и специализантите поставиха за пореден път и въпроса за възможността младите лекари да са изпълнители на клинични пътеки. По този начин за заплатите им може да се ползват пари от НЗОК. Според проф. Ангелов обаче при обсъждането на тази идея е добре да се вземе и другата гледна точка - тази на пациента, който иска да получи качество на дейността.