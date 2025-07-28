ОДМВР Бургас издирва 45-годишния Пламен Стоянов Ангелов от Сливен, който е в неизвестност от 30.06.т.г. от 08.00 до 10.00 ч., когато напуснал обитаваната от него квартира, разположена на ул. "Рила" 78 в Ахелой. По данни на негови близки Пламен Ангелов страда от силна алкохолна зависимост.

Описание на лицето: мъж на видима възраст 40-45 години, ръст между 178-180 см., лице - бяло, кръгло, зелени очи и къса коса. С нормално телосложение.

ОДМВР Бургас призовава гражданите, разполагащи с някаква информация относно местонахождението на Пламен Ангелов, да позвънят незабавно на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР!