От ЕС излязоха с позиция, че все още не е ясно дали поредицата от фалшиви сигнали за бомби, насочени срещу европейски полети, са свързани помежду си, както и че следят развитието на събитията в тясно сътрудничество с националните власти.

"Всякакви заплахи срещу цивилни са неприемливи“, написа в социалната мрежа X еврокомисарят по транспорта Апостолос Дзидзикостас, като добави, че е "твърде рано да се правят заключения дали съобщените инциденти са свързани помежду си“.

Изявлението от Брюксел идва, след като италиански, френски и български изтребители бяха вдигнати по тревога, а най-малко 14 полета в Европа станаха обект на фалшиви заплахи за бомби - за трети път през тази седмица, съобщиха властите и авиокомпаниите, съобщава Euronews.