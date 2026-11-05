Регистрираните престъпления са намалели с 8% спрямо същия период за 2025 г. , а разкриваемостта се е увеличила с 4% пункта, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

През последните няколко месеца обемът на сигналите за престъпления и качеството им нараснаха значително, в пъти повече са, посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Относно бюджета на МВР министърът заяви, че не може да коментира в конкретика преди утрешното представяне на държавния бюджет. Той обаче каза, че бюджетът няма да доведе до намаляване на служителите с полицейски функции.

По думите му полицаите не са твърде много и това го знаят хората по малките населени места, като ведомството прави всичко възможно да включи сили от различните структури на МВР, където е необходимо. (БТА)