Шампионът на България Левски постигна нова впечатляваща победа в Европа, след като надви полския Ягелония с 1:0 в оспорван сблъсък от 4-ия кръг на основната фаза на Лига Европа, игран в София. Големият герой за "сините" се оказа 19-годишният Стивън Стоянчов, който донесе трите точки с попадение в 85-ата минута. Младият нападател се разписа с глава след отлично центриране от корнер на Давид Кусо, пише гол.бг.

Левски измъкна победата след здрава битка

Двата отбора предложиха изключително оспорван двубой, в който преобладаваха единоборствата, а чистите голови положения бяха рядкост. Левски обаче демонстрира тактическа дисциплина, търпение и ефективност в решителните моменти. Прагматичната игра на българския шампион даде резултат пет минути преди края на редовното време, когато Стоянчов взриви трибуните с победния гол. Успехът значително увеличи шансовете на "сините" за класиране във фазата на директните елиминации на Лига Европа. След четири изиграни срещи Левски вече има 7 точки в актива си, докато Ягелония остава с едва 3 пункта.

Голям проблем за Левски преди Вечното дерби с ЦСКА

Европейският триумф обаче беше помрачен от неприятна новина за треньорския щаб на столичани. Полузащитникът Сержиньо получи контузия и беше принудително заменен на почивката. Състоянието му поставя под сериозно съмнение участието му във Вечното дерби с ЦСКА, което предстои в неделя.

Евентуалното отсъствие на халфа ще бъде сериозен кадрови удар за Левски в навечерието на един от най-важните мачове през сезона.

Марсилия, Милан и Съндърланд чакат Левски в Европа

След ценния успех над Ягелония българският шампион насочва поглед към следващите си сериозни предизвикателства в Лига Европа. На 26 ноември "сините" гостуват на френския Олимпик Марсилия, а на 10 декември приемат норвежкия Лилестрьом. През 2027 г. европейската програма на Левски продължава с домакинство на италианския гранд Милан, след което предстои и тежко гостуване на английския Съндърланд. Със 7 точки след първите четири кръга Левски има всички основания да мечтае за европейска пролет, но преди това трябва да преодолее и сериозното изпитание срещу ЦСКА.