Бюджетният дефицит за следващата година може да бъде по-нисък от първоначално обявените 5,7%, а увеличението на разходите за заплати в държавната администрация да достигне между 6 и 7 на сто. Това каза за Нова телевизия бившият вицепрезидент и главен икономист на КНСБ доц. Любослав Костов в разговор за предстоящото представяне на държавния бюджет за идната година.

По думите му се очаква правителството да заложи стъпки за фискална консолидация и да свие дефицита до около 3,5-4%.

"Ако извадите от общия фонд МВР, отбрана и сигурност, 5% на по-малката сума не са 5, а 6,5-7%. Реалното увеличение вече трябва да се види по второстепенните разпоредители и по министерствата, но то ще бъде около 6-7%", обясни той.

Отделно е предвидено увеличение от 7,5% за педагогическите специалисти.

Според икономиста увеличението на доходите трябва да отчита натрупаната инфлация, която по думите му е около 8-9%. Целта е хората да запазят покупателната си способност. Костов защити решението бюджетът да бъде представен в Университета за национално и световно стопанство.

"Бюджетът е твърде сериозно нещо, за да бъде оставено само на депутатите със своите политически окраски, конюнктурни зависимости и лични интереси да хвърлят в публичното пространство и всъщност да изкривяват целия дебат", посочи той.

По отношение на евентуални промени във втория пенсионен стълб Костов заяви, че според личната му оценка доходността на частните пенсионни фондове не компенсира намалението на пенсията от първия стълб, което се отразява във формулата за изчисляването ѝ.

"За мен синдикалната кауза не е щатно разписание, нито работа на заплата. Реших да се посветя малко повече на академичната дейност и да продължа да защитавам работниците с всички други инструменти, които мога, извън организацията КНСБ", каза той.

Той заяви, че участието му в инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев, е било в експертно качество и не означава намерение да се занимава активно с политика. Според него едно от очакванията към новия бюджет е да бъдат предвидени съкращения в държавната администрация.

"Трябва да се види къде има недостиг на кадри и къде трябва да се махнат кухи бройки, къде се раздават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и има незаети щатни бройки или хора в пенсионна възраст. Осем държави в Европа го направиха. Ние го приложихме за шест сектора, освен банките, и това ще доведе до 800 милиона евро допълнителни приходи в бюджета като дискреционни мерки, с които всъщност ще намалим дефицита", посочи Костов.