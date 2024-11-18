Държавно първенство по ката и 20-о Държавно първенство по кумите на категории за всички възрасти се проведе на 16-ти и 17-ти ноември в спортната база „Аквалайф“ в Кранево.

Мероприятието бе по инициатива на БКА – ИКО България с рредседател световният шампион – шихан Емил Костов и със съдействието на клуба домакин СКК“ИЧИ ГЕКИ ВАРНА“ и Община Варна.

В състезанието взеха участие около 190 каратеки от 10 клуба, членове на БКА – ИКО България.

Съревнованието започна 1-вия ден с дисциплина ката и кумите за възрастовите групи от 4 до 11г. включително. Вторият ден продължи с всички останали – мъже, жени, юноши, девойки и ветерани, където фурор направи отбора на СКК „КИОКУШИН СПИРИТ“, печелейки всички челни места при мъжете и жените.

От клуба на шихан Гергана Апостолова-Костова взеха участие 43-ма състезатели, сред които призови места в двете дисциплини заеха:

Place Name DOJO Category I Стратимир Стратиев КСпирит Бургас Мъже над 80 кг. I Иван Павловски КСпирит Бургас Мъже до 80 кг. I Гергана Имперова КСпирит Бургас Жени над 50 кг. I Валентин Борисов КСпирит Бургас Младежи 16-17г. до 70 кг. I Анабел Атанасова КСпирит Бургас КАТА-възр.гр.нач. до 14г. I Тервел Василев КСпирит Бургас КАТА-възр.гр.нач.+14 г. I Тиана Николова КСпирит Бургас момичета 6-7г. до 25 кг. I Ивайло Ромилов КСпирит Бургас ЮСВ 14-15г. до 70 кг. II Илья Кушниренко КСпирит Бургас КАТА - възр.гр. 4-5 г. II Микаела Николова КСпирит Бургас КАТА - възр.гр. 10-11 г. II Тихомир Атанасов КСпирит Бургас КАТА - възр.гр.нач.+14 г. II Гергана Янева КСпирит Бургас КАТА - възр.гр. 16-17 г. II Али Али Хюсеин КСпирит Бургас деца 4-5г.до 20 кг. II Таня Бинева КСпирит Бургас момичета 8-9г. над 35кг. II Виктория Пехливанова КСпирит Бургас ДМВ 12-13г. над 55 кг. II Тервел Василев КСпирит Бургас ЮСВ 14-15г. до 55 кг. II Франк Бигъл КСпирит Бургас Мъже +35г. до 85 кг. II Гергана Янева КСпирит Бургас Девойки 16-17г. до 60 кг. II Хатче Смаил КСпирит Бургас Девойки 16-17г. над 60 кг. II Митко Митков КСпирит Бургас Младежи 16-17г. над 75 кг. II Симона Стойчева КСпирит Бургас Жени над 50 кг. II Александър Петров КСпирит Бургас Мъже до 80 кг. III Петра Кочева КСпирит Бургас КАТА - възр.гр. 12-13 г. III Валентин Борисов КСпирит Бургас КАТА - възр.гр. 16-17 г. III Гергана Имперова КСпирит Бургас КАТА - възр.гр. над 18 г. III Емили Ценска КСпирит Бургас момичета 6-7г. над 25 кг. III Георги Бахчеванов КСпирит Бургас момчета 6-7г. до 23 кг. III Павлин Павлеков КСпирит Бургас момчета 6-7г. до 23 кг. III Микаела Николова КСпирит Бургас момичета 10-11г. над 35 кг. III Григор Кършев КСпирит Бургас момчета 10-11г. над 50 кг. III Бойко Ников КСпирит Бургас ЮСВ 14-15г. над 80 кг. III Добромир Янев КСпирит Бургас Мъже +35г. над 85 кг. III Мартин Железчев КСпирит Бургас Младежи 16-17г. до 75 кг. III Ярослава Прудникова КСпирит Бургас Жени над 50 кг. IV Виктория Пехливанова КСпирит Бургас КАТА - възр.гр.нач. до 14г. IV Ярослава Прудникова КСпирит Бургас КАТА възр.гр. 14-15 г. IV Бойко Ников КСпирит Бургас КАТА - възр.гр.нач.+14 г. IV Симона Стойчева КСпирит Бургас КАТА - възр.гр. над 18 г. IV Адриан Кринчев КСпирит Бургас момчета 6-7г. до 23 кг. IV Васил Демирев КСпирит Бургас момчета 6-7г. над 27 кг. IV Лъчезар Драганов КСпирит Бургас деца 4-5г. над 20 кг. IV Стивън Ценски КСпирит Бургас момчета 8-9г. над 35 кг. IV Ерик Иванов КСпирит Бургас ЮСВ 14-15г. над 80 кг. IV Тихомир Атанасов КСпирит Бургас Мъже +35г. над 85 кг. IV Памела Вилк КСпирит Бургас Жени над 50 кг.

Специални награди през двата дни на мероприятието бяха връчени на определени състезатели, сред които бе националния ни състезател - Стратимир Стратиев, европейски шампион, възпитаник на шихан Апостолова-Костова, който бе отличен с награда за: “НАЙ-ТЕХНИЧЕН СЪСТЕЗАТЕЛ“, а неговите съотборници: Франк Бигъл и Лъчезар Драганов – съответно за: „НАЙ-ГОЛЯМ СЪСТЕЗАТЕЛ“ и „НАЙ-МАЛЪК СЪСТЕЗАТЕЛ“.