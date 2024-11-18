Държавно първенство по ката и 20-о Държавно първенство по кумите на категории за всички възрасти се проведе на 16-ти и 17-ти ноември в спортната база „Аквалайф“ в Кранево.

Мероприятието бе по инициатива на БКА – ИКО България с рредседател световният шампион – шихан Емил Костов и със съдействието на клуба домакин СКК“ИЧИ ГЕКИ ВАРНА“ и Община Варна.

В състезанието взеха участие около 190 каратеки от 10 клуба, членове на БКА – ИКО България.

Съревнованието започна 1-вия ден с дисциплина ката и кумите за възрастовите групи от 4 до 11г. включително. Вторият ден продължи с всички останали – мъже, жени, юноши, девойки и ветерани, където фурор направи отбора на СКК „КИОКУШИН СПИРИТ“, печелейки всички челни места при мъжете и жените.

От клуба на шихан Гергана Апостолова-Костова взеха участие 43-ма състезатели, сред които призови места в двете дисциплини заеха:

Place

Name

DOJO

Category

I

Стратимир Стратиев

КСпирит Бургас

Мъже над 80 кг.

I

Иван Павловски

КСпирит Бургас

Мъже до 80 кг.

I

Гергана Имперова

КСпирит Бургас

Жени над 50 кг.

I

Валентин Борисов

КСпирит Бургас

Младежи 16-17г. до 70 кг.

I

Анабел Атанасова

КСпирит Бургас

КАТА-възр.гр.нач. до 14г.

I

Тервел Василев

КСпирит Бургас

КАТА-възр.гр.нач.+14 г.

I

Тиана Николова

КСпирит Бургас

момичета 6-7г. до 25 кг.

I

Ивайло Ромилов

КСпирит Бургас

ЮСВ 14-15г. до 70 кг.

II

Илья Кушниренко

КСпирит Бургас

КАТА - възр.гр. 4-5 г.

II

Микаела Николова

КСпирит Бургас

КАТА - възр.гр. 10-11 г.

II

Тихомир Атанасов

КСпирит Бургас

КАТА - възр.гр.нач.+14 г.

II

Гергана Янева

КСпирит Бургас

КАТА - възр.гр. 16-17 г.

II

Али Али Хюсеин

КСпирит Бургас

деца 4-5г.до 20 кг.

II

Таня Бинева

КСпирит Бургас

момичета 8-9г. над 35кг.

II

Виктория Пехливанова

КСпирит Бургас

ДМВ 12-13г. над 55 кг.

II

Тервел Василев

КСпирит Бургас

ЮСВ 14-15г. до 55 кг.

II

Франк Бигъл

КСпирит Бургас

Мъже +35г. до 85 кг.

II

Гергана Янева

КСпирит Бургас

Девойки 16-17г. до 60 кг.

II

Хатче Смаил

КСпирит Бургас

Девойки 16-17г. над 60 кг.

II

Митко Митков

КСпирит Бургас

Младежи 16-17г. над 75 кг.

II

Симона Стойчева

КСпирит Бургас

Жени над 50 кг.

II

Александър Петров

КСпирит Бургас

Мъже до 80 кг.

III

Петра Кочева

КСпирит Бургас

КАТА - възр.гр. 12-13 г.

III

Валентин Борисов

КСпирит Бургас

КАТА - възр.гр. 16-17 г.

III

Гергана Имперова

КСпирит Бургас

КАТА - възр.гр. над 18 г.

III

Емили Ценска

КСпирит Бургас

момичета 6-7г. над 25 кг.

III

Георги Бахчеванов

КСпирит Бургас

момчета 6-7г. до 23 кг.

III

Павлин Павлеков

КСпирит Бургас

момчета 6-7г. до 23 кг.

III

Микаела Николова

КСпирит Бургас

момичета 10-11г. над 35 кг.

III

Григор Кършев

КСпирит Бургас

момчета 10-11г. над 50 кг.

III

Бойко Ников

КСпирит Бургас

ЮСВ 14-15г. над 80 кг.

III

Добромир Янев

КСпирит Бургас

Мъже +35г. над 85 кг.

III

Мартин Железчев

КСпирит Бургас

Младежи 16-17г. до 75 кг.

III

Ярослава Прудникова

КСпирит Бургас

Жени над 50 кг.

IV

Виктория Пехливанова

КСпирит Бургас

КАТА - възр.гр.нач. до 14г.

IV

Ярослава Прудникова

КСпирит Бургас

КАТА възр.гр. 14-15 г.

IV

Бойко Ников

КСпирит Бургас

КАТА - възр.гр.нач.+14 г.

IV

Симона Стойчева

КСпирит Бургас

КАТА - възр.гр. над 18 г.

IV

Адриан Кринчев

КСпирит Бургас

момчета 6-7г. до 23 кг.

IV

Васил Демирев

КСпирит Бургас

момчета 6-7г. над 27 кг.

IV

Лъчезар Драганов

КСпирит Бургас

деца 4-5г. над 20 кг.

IV

Стивън Ценски

КСпирит Бургас

момчета 8-9г. над 35 кг.

IV

Ерик Иванов

КСпирит Бургас

ЮСВ 14-15г. над 80 кг.

IV

Тихомир Атанасов

КСпирит Бургас

Мъже +35г. над 85 кг.

IV

Памела Вилк

КСпирит Бургас

Жени над 50 кг.

Специални награди през двата дни на мероприятието бяха връчени на определени състезатели, сред които бе националния ни състезател - Стратимир Стратиев, европейски шампион, възпитаник на шихан Апостолова-Костова, който бе отличен с награда за: “НАЙ-ТЕХНИЧЕН СЪСТЕЗАТЕЛ“, а неговите съотборници: Франк Бигъл и Лъчезар Драганов – съответно за: „НАЙ-ГОЛЯМ СЪСТЕЗАТЕЛ“ и „НАЙ-МАЛЪК СЪСТЕЗАТЕЛ“.