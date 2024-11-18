Държавно първенство по ката и 20-о Държавно първенство по кумите на категории за всички възрасти се проведе на 16-ти и 17-ти ноември в спортната база „Аквалайф“ в Кранево.
Мероприятието бе по инициатива на БКА – ИКО България с рредседател световният шампион – шихан Емил Костов и със съдействието на клуба домакин СКК“ИЧИ ГЕКИ ВАРНА“ и Община Варна.
В състезанието взеха участие около 190 каратеки от 10 клуба, членове на БКА – ИКО България.
Съревнованието започна 1-вия ден с дисциплина ката и кумите за възрастовите групи от 4 до 11г. включително. Вторият ден продължи с всички останали – мъже, жени, юноши, девойки и ветерани, където фурор направи отбора на СКК „КИОКУШИН СПИРИТ“, печелейки всички челни места при мъжете и жените.
От клуба на шихан Гергана Апостолова-Костова взеха участие 43-ма състезатели, сред които призови места в двете дисциплини заеха:
|
Place
|
Name
|
DOJO
|
Category
|
I
|
Стратимир Стратиев
|
КСпирит Бургас
|
Мъже над 80 кг.
|
I
|
Иван Павловски
|
КСпирит Бургас
|
Мъже до 80 кг.
|
I
|
Гергана Имперова
|
КСпирит Бургас
|
Жени над 50 кг.
|
I
|
Валентин Борисов
|
КСпирит Бургас
|
Младежи 16-17г. до 70 кг.
|
I
|
Анабел Атанасова
|
КСпирит Бургас
|
КАТА-възр.гр.нач. до 14г.
|
I
|
Тервел Василев
|
КСпирит Бургас
|
КАТА-възр.гр.нач.+14 г.
|
I
|
Тиана Николова
|
КСпирит Бургас
|
момичета 6-7г. до 25 кг.
|
I
|
Ивайло Ромилов
|
КСпирит Бургас
|
ЮСВ 14-15г. до 70 кг.
|
II
|
Илья Кушниренко
|
КСпирит Бургас
|
КАТА - възр.гр. 4-5 г.
|
II
|
Микаела Николова
|
КСпирит Бургас
|
КАТА - възр.гр. 10-11 г.
|
II
|
Тихомир Атанасов
|
КСпирит Бургас
|
КАТА - възр.гр.нач.+14 г.
|
II
|
Гергана Янева
|
КСпирит Бургас
|
КАТА - възр.гр. 16-17 г.
|
II
|
Али Али Хюсеин
|
КСпирит Бургас
|
деца 4-5г.до 20 кг.
|
II
|
Таня Бинева
|
КСпирит Бургас
|
момичета 8-9г. над 35кг.
|
II
|
Виктория Пехливанова
|
КСпирит Бургас
|
ДМВ 12-13г. над 55 кг.
|
II
|
Тервел Василев
|
КСпирит Бургас
|
ЮСВ 14-15г. до 55 кг.
|
II
|
Франк Бигъл
|
КСпирит Бургас
|
Мъже +35г. до 85 кг.
|
II
|
Гергана Янева
|
КСпирит Бургас
|
Девойки 16-17г. до 60 кг.
|
II
|
Хатче Смаил
|
КСпирит Бургас
|
Девойки 16-17г. над 60 кг.
|
II
|
Митко Митков
|
КСпирит Бургас
|
Младежи 16-17г. над 75 кг.
|
II
|
Симона Стойчева
|
КСпирит Бургас
|
Жени над 50 кг.
|
II
|
Александър Петров
|
КСпирит Бургас
|
Мъже до 80 кг.
|
III
|
Петра Кочева
|
КСпирит Бургас
|
КАТА - възр.гр. 12-13 г.
|
III
|
Валентин Борисов
|
КСпирит Бургас
|
КАТА - възр.гр. 16-17 г.
|
III
|
Гергана Имперова
|
КСпирит Бургас
|
КАТА - възр.гр. над 18 г.
|
III
|
Емили Ценска
|
КСпирит Бургас
|
момичета 6-7г. над 25 кг.
|
III
|
Георги Бахчеванов
|
КСпирит Бургас
|
момчета 6-7г. до 23 кг.
|
III
|
Павлин Павлеков
|
КСпирит Бургас
|
момчета 6-7г. до 23 кг.
|
III
|
Микаела Николова
|
КСпирит Бургас
|
момичета 10-11г. над 35 кг.
|
III
|
Григор Кършев
|
КСпирит Бургас
|
момчета 10-11г. над 50 кг.
|
III
|
Бойко Ников
|
КСпирит Бургас
|
ЮСВ 14-15г. над 80 кг.
|
III
|
Добромир Янев
|
КСпирит Бургас
|
Мъже +35г. над 85 кг.
|
III
|
Мартин Железчев
|
КСпирит Бургас
|
Младежи 16-17г. до 75 кг.
|
III
|
Ярослава Прудникова
|
КСпирит Бургас
|
Жени над 50 кг.
|
IV
|
Виктория Пехливанова
|
КСпирит Бургас
|
КАТА - възр.гр.нач. до 14г.
|
IV
|
Ярослава Прудникова
|
КСпирит Бургас
|
КАТА възр.гр. 14-15 г.
|
IV
|
Бойко Ников
|
КСпирит Бургас
|
КАТА - възр.гр.нач.+14 г.
|
IV
|
Симона Стойчева
|
КСпирит Бургас
|
КАТА - възр.гр. над 18 г.
|
IV
|
Адриан Кринчев
|
КСпирит Бургас
|
момчета 6-7г. до 23 кг.
|
IV
|
Васил Демирев
|
КСпирит Бургас
|
момчета 6-7г. над 27 кг.
|
IV
|
Лъчезар Драганов
|
КСпирит Бургас
|
деца 4-5г. над 20 кг.
|
IV
|
Стивън Ценски
|
КСпирит Бургас
|
момчета 8-9г. над 35 кг.
|
IV
|
Ерик Иванов
|
КСпирит Бургас
|
ЮСВ 14-15г. над 80 кг.
|
IV
|
Тихомир Атанасов
|
КСпирит Бургас
|
Мъже +35г. над 85 кг.
|
IV
|
Памела Вилк
|
КСпирит Бургас
|
Жени над 50 кг.
Специални награди през двата дни на мероприятието бяха връчени на определени състезатели, сред които бе националния ни състезател - Стратимир Стратиев, европейски шампион, възпитаник на шихан Апостолова-Костова, който бе отличен с награда за: “НАЙ-ТЕХНИЧЕН СЪСТЕЗАТЕЛ“, а неговите съотборници: Франк Бигъл и Лъчезар Драганов – съответно за: „НАЙ-ГОЛЯМ СЪСТЕЗАТЕЛ“ и „НАЙ-МАЛЪК СЪСТЕЗАТЕЛ“.
0 Коментара