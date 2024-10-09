В РУ Царево днес е получено съобщение за инцидент, възникнал в местност между "Попския плаж" и "Арапя", при който товарен автомобил "Ивеко", с бургаска регистрация, управляван от 40 годишен мъж от Китен, при движение на заден ход пропада в пролука в скалите и след преобръщане се заклещва, затруднявайки спасителните действия по суша. Това налага екип от РСПБЗН Царево да предприеме маневри по море и по същия начин да отвози пострадалия водач до място, където да бъде поет от екип на "Спешна медицинска помощ". В момента спрямо потърпевшия в УМБАЛ Бургас се извършват неотложни медицински изследвания с цел установяване на здравословното му състояние след настъпилия инцидент.