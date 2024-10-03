Двамата гранични полицаи, които бяха откарани в УМБАЛ-ургас след катастрофа на разклона за квартал Крайморие снощи, са били прегледани и освободени за домашно лечение, без опасност за живота.

Припомняме, че инцидентът стана на 02.10.т.г. около 19.40 ч. на пътя Бургас – Малко Търново, разклона за кв. «Крайморие». По данни от полицията лек автомобил «Тойота Ярис», с бургаска регистрация, управляван от 49-годишна бургазлийка, при извършване на ляв завой, отнема предимството и допуска пътен инцидент с правомерно движещ се лек автомобил «Ленд Роувър Дефендер», с бургаска регистрация, собственост на «Гранична полиция» - Бургас, управляван от 50-годишен бургазлия.