Второто представление на световноизвестния мюзикъл ще бъде на 30 август от 20:00 ч. в Летния театър

Интензивният летен творчески ритъм на Държавна опера – Бургас върви към своя бляскав финал – след запомнящата се премиера на световноизвестния мюзикъл „Моя прекрасна лейди“ от Фредерик Лоу, предстои второто представление на най-новото заглавие в репертоара на бургаския културен институт. Събитието е последното в рамките на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ 2024, осъществявани успешно за седемнадесета поредна година от Бургаската опера в партньорство с Община Бургас. 60 години след световната премиера на един от най-популярните мюзикъли – „Моя прекрасна лейди", с Рекс Харисън и Одри Хепбърн в главните роли – във филмовата версия, предстои и прочутото бродуейско заглавие – на 30 август от 20:00 часа на сцената на Летния театър в Бургас.

Преди спектакъла ще бъде официалната церемония по връчването на наградата „Емил Чакъров“ – на именитата певица, продуцент и директор на Националния музикален театър „Стефан Македонски“ – Еделина Кънева. Тя е започнала артистичната си кариера именно на сцената на Държавна опера – Бургас, била е солист на бургаския културен институт няколко години, чест и желан гост е на наша сцена, участва и в редица концертни прояви и спектакли на Бургаската опера и по време на гастроли в страната. След успеха на друг бродуейски мюзикъл – „Целуни ме, Кейт!“ – преди няколко години, на различни сцени в България, включително при пълна зала в Народния театър в София, Еделина Кънева покани директора на Държавна опера – Бургас да постави мюзикъла и на сцената на Музикалния театър, където се представя също с голям успех.

Плеяда талантливите творци работиха по създаването на постановката на „Моя прекрасна лейди“, която ще бъде представена в петък отново на бургаска сцена, след бляскавата премиера при пълен Летен театър – на 2-ри август т. год.: изтъкнатият режисьор доц. д-р Александър Текелиев, директор на Бургаската опера, големият български диригент Иван Кожухаров, почетен гражданин на Бургас; изтъкнатият български сценограф Иван Токаджиев, сътворявал редица други впечатляващи сценографии на постановки на Бургаската опера; младият талантлив костюмограф Яна Дворецка, както и блестящият хореограф доц. д-р Анна Пампулова. Спектакълът „Моя прекрасна лейди“ бе интригуваща трактовка на популярното произведение – според каноните на съвремието ни, с доза провокативност, авангардна сценография и впечатляващи костюми – близо 200 на брой. Диригент на хоровия състав, който има важна роля в сценичното действие, е Александър Чепанов, Ани Токаджиева е автор на 3D mapping-а, помощник-режисьор – Лина Пеева, корепетитор – Мира Искърова.

Именитият майстор зад пулта Иван Кожухаров, диригент-постановчик, разкрива – с типичния си перфекционизъм и усет към съществените компоненти на един качествен спектакъл, че музикантите от оркестъра свирят с голямо удоволствие, постигайки истинско холивудско звучене, което е напълно в духа на мюзикъла „Моя прекрасна лейди“.

Всяка брънка на постановката, вградена в тъканта на сюжетната линия мисъл, всяка нота, дума фраза, дъх, усмивка и въздишка, всеки диригентски жест на безспорния майстор зад пулта – Иван Кожухаров, всяка режисьорска, сценографска, хореографска и костюмографска концепция, претворена в пиршеството на сцената – всичко е с ореола на бродуейски блясък и едновременно – театрална дълбочина и емоционална въздейственост.

На 30 август от 20:00 часа в Летния театър в Приморския парк на Бургас отново ще бъде сътворена – сцена, след сцена, като холивудска продукция от "доброто старо време" – постановка от най‐висока класа – под всеобхващащия режисьорски поглед на доц. д‐р Александър Текелиев, доказал многократно, че е един съвременен мислител и новатор - с вкус, дълбочина на трактовката и размах изразните средства.

Съставът на спектакъла на „Моя прекрасна лейди“ на 30 август е същият като на премиерата. Превъзходни се очаква да бъдат отново всички изпълнители: водещите солисти на Музикалния театър "Стефан Македонски" – Илина Михайлова /солист и на Държавна опера – Варна/ и Марчо Апостолов; както и артистите на Бургаската опера, певците от хоровия състав с диригент Александър Чепанов, музикантите от чудесно звучащия оркестър – напълно в бродуейски стил, прекрасните балетисти, представили вихрени характерни танци, както и изискани шармантни валсове.

Мюзикълът, освен философската линия и забавните моменти, е преди всичко приказка за любовта – отричаната, осмиваната, щателно скриваната, но по‐силната от всеки предразсъдък, вездесъща.

Сопраното Илина Михайлова – в ролята на уличната цветопродавачка, превърнала се в изискана лейди, под вещия професионален поглед на професора по фонетика Хенри Хигингс, разпръсква естествено очарование, подплатено с бликащ талант и вихрена емоция, но и ще накара публиката да съпреживее нейната история и да я заобича. Тенорът Марчо Апостолов – като Хенри Хигинс, е изцяло в своето присъщо амплоа на аристократ с маниери, стил и класа. Взаимодействието с Илина Михайлова – в драматично-хумористичното развитие на техните отношения и нейната метаморфоза, е зашеметяващо и абсолютно въздействащо – на всички нива на възприятие. Образът на Пикъринг сякаш е "шит по мярка" за баса Петър Тихолов – той постига много добро сценично присъствие и придаде на ролята характерния английски строг финес. Басът Диман Панчев като Дулитъл е като помитащо кълбо от енергия, предизвикващ бурен смях и симпатия, а като бонус към ролята бяха и чудесно представените танци – заедно със сценичните партньори и артистите от балета. Ярко и емоционално е сценичното представяне на младия тенор Андрея Мирчев – в ролята на влюбения младеж Фреди – артистичен, запомнящ се и помитащ, като гласови възможности. Мецосопраното Ирина Доброволская изгражда убедително характерния образ на Мисис Пиърс, сурова на вид, но криеща нежно чувствително и състрадателно сърце.

Прекрасни, колоритни и вложили истинска любо в ролите са и: Стефка Христозова – като аристократичната майка на Хенри Хигинс, която е като "добра фея" за противоречивите отношения на сина й – заклет ерген, с неговата ученичка Илайза Дулитъл; и Шмилена Султанова – като Мисис Хил, майката на Фреди Хил, безнадеждно влюбен в Илайза младеж; и двамата симпатични пияници, приятели на Дулитъл: Хари и Джейми – Георги Бозвелиев и Мирослав Димитров, и Емил Пейчев – като Кръчмаря, и Милен Георгиев – Северяк, Божидар Кметов – Южняк, Милен Динолов – Западняк, Дарина Запрянова – Мисис Хопкинс, Калина Попова – Кралица на Трансилвания, Александър Перпериев – Посланик.

Поздравления заслужават сички артисти, които са усвоили до съвършенство диалектния език, който, по думи на постановчика – доц. д-р Александър Текелиев, е колаборация от диалектите на няколко области в България, като характерният говор, предизвикващ бурен смях у публиката, е част от харизмата на спектакъла. Специални адмирации и за вихрените танци, които, освен професионалистите от балетния състав, всички артисти са усвоили учудващо добре и ги изпълняват с видимо удоволствие. Безупречни са и музикантите от оркестъра – с концертмайстори Ваня Златева и Христо Белчев, за които изпълнението е равнозначно на истинско удоволствие от прекрасната партитура, представена майсторски и с настроение. Великолепни са и артистите от хоровия състав - и като звучене, и като изпълнени перфектно артистични задачи. А балетът бе на висотата на най-добрите бродуейски традиции.

Най-новата постановка на Държавна опера - Бургас е с платени авторски права на Concord Theatricals. MY FAIR LADY is presented by arrangement with Concord Theatricals Ltd. on behalf of Tams-Witmark LLC. www.concordtheatricals.co.uk

Билети – на касата на Операта, каса "Часовника", в мрежите на Grabo - https://grabo.bg/burgas/moia-prekrasna-leidi-0z4tg5 и Eventim - https://www.eventim.bg/bg/bileti/drzhavna-opera-burgas-leten-teatr-burgas-1427831/performance.html, както и на място - на касата на Летния театър, след 18.30 часа, в деня на спектакъла.

За носителката на тазгодишната награда „Емил Чакъров“ – Еделина Кънева:

Еделина Кънева е родена в София и е възпитаник на ДМА“ П. Владигеров“ Певицата прави дебюта си на сцената на Бургаска Държавна опера. Следват три сезона, в които е ангажирана в операта в Лайпциг. От 1996 година е премиер-солистка в НМТ „Стефан Македонски“. Репертоарът ѝ включва централните партии в оперите: „Трубадур“, „Тоска“, „Сватбата на Фигаро“, „Дон Жуан“, оперетите: „Прилепът“, „Цигански Барон“, „Графиня Марица“, „Страната на усмивките“, „Царицата на Чардаша“, „Великата неизвестна“, мюзикълите: „Котки“, ‘’Някои го предпочитат горещо“, Уестсайдска история“, “Вълкът и седемте козлета’’. Гост-солист е на симфонични оркестри с ораториален репертоар. Има записи за Националното радио и Българската национална телевизия.

Еделина Кънева е музикален продуцент на поредица от Коледни концерти за БНТ и БНТ 2. Тя е инициатор и участник на проекти в джаз и поп музиката. Работила е в проекта на Френското Министерство на Културата „К и Пътят към замъка“- съвременна опера от Карол Бефа по романа на Ф. Кафка.

От 2012 г. е преподавател в НМУ „Л. Пипков“, специалност „Поп и джаз пеене”, а от 2017 г. е музикален режосьор в „Александра Аудио”. Гастролирала е с успех в Япония, Германия, Франция, Испания, Израел и други.

От 2000 до 2010 година е постоянен гост -солист на Teatro Lirico D’ Europa и Mozart Festival Opera в САЩ. Участвала е многократно на фестивалите: Аполония, Софийски музикални седмици, Салон на изкуствата, Варненско лято и редица фествали в Гърция, Израел и Германия.

През 2018 г. Еделина Кънева е част от изключително успешния проект на Софийска опера и балет “ Мамма миа “ с режисьор акад. Пламен Карталов, в който изпълнява главната роля на Дона Шеридан. Директор на Държавния музикален и балетен център „Стефан Македонски“ – гр. София.

За Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“:

Бургаските музикални празници на името на световноизвестния български диригент, родом от Бургас – Емил Чакъров, са един от акцентите в богатата лятна културна програма на крайморския ни град. Летният музикален фестивал се осъществява за седемнадесети пореден път от Държавна опера – Бургас, в партньорство с Община Бургас. Призът на името на маестро Емил Чакъров е учреден през 2011 година, като първият носител на признанието е Минчо Минчев – цигулар със световна кариера, когото кметът на Община – г-н Димитър Николов, награди с високото отличие „Ключът от кулата на Бургас“ по повод 70-годишнината на големия български музикант – по време на концерта му с Людмил Ангелов – изтъкнат български пианист, в залата на Бургаската опера – през м. октомври 2020 г.

През всяка една от годините – досега, наградата „Емил Чакъров“ е присъждана на заслужили личности в областта на музикално-сценичното изкуство. Тазгодишното издание на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ бе открито на 2 юли от 20:30 ч. с оперетата „Виенска кръв“ и ще бъде закрито на 30 август от 20:00 часа със спектакъла на мюзикъла от Фредерик Лоу по режисура на доц. д-р Александър Текелиев „Моята прекрасна лейди“, чиято блестяща емоционална премиера беше на 2 август от 21 часа на сцената на Летен театър – Бургас.