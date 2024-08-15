На пътя Бургас – Варна по неустановени до момент причини е настъпил пътен инцидент между мотоциклет «Сузуки», с бургаска регистрация, управляван от 25-годишен несебърлия, движещ се в посока Варна и движещия се в обратна посока мотоциклет «Ямаха Маджести 250», с бургаска регистрация, управляван от 51- годишен мъж от Раднево. От ПТП пострадали двамата водачи. Управляващият мотоциклет «Сузуки» е откаран до УМБАЛ - Бургас със сътресение на мозъка, като е настанен за лечение в отделение «Неврохирургия». Водачът на мотоциклет «Ямаха» с открита фрактура на дясното коляно е настанен за лечение в отделение «Ортопедия» към УМБАЛ - Бургас.