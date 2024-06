За първи път в Поморие! От 20.00 часа на 30.06.2024 г. /неделя/ пред първи вълнолом ще има РОК НА БРЕГА. Рокаджиите от LEK CITY CASE, EUPHORIA И TIDEMACHINE ще очакват жители и гости на Поморие, за да създадат заедно една незабравима вечер край морския бряг.



Euphoria! Групата е създадена през 2009 г. и включва: Диляна Николова – вокали, Борис Николов – китари и вокали, Илиан Генков – бас и вокали, и Илиян Маринов – барабани и вокали. Репертоарът на Euphoria е съставен от собствени версии на известни поп, рок и фънк парчета. Дълго време те изпълняват трибют, посветен на Pink! Всички членове на групата са участвали или участват в много други проекти, където активно са записвали музика. Euphoria са свирили из клубове в почти цялата страна, на различни фестивали и на много благотворителни събития.

Lek City Case! Създадена е в Бургас от фронтмена Иван Петков през 2013 г. Групата изпълнява ярък пост-гръндж със „слъдж“ рок нюанси, като се забелязват различни влияния и от алтернативната музика. Първоначално те започват като кавър група, но с течение на времето преминават към създаване и изпълняване на своя авторска музика. Lek City Case издават първия си албум „Seven“ през 2023 г. – в юбилейната си десета година. Албумът постига значителен успех, като 5 от 6-те сингъла в него достигат до първо място в рок класацията на радио Z-Rock за българска музика. В албума на Lek City Case участват популярни фигури от българската сцена, включително: Васко Райков (Odd Crew), Bobo (Bobo and The Gang), Владимир Михайлов (SLNG, Rewind), Михаела Михайлова (Rewind, Siluet), Мария Дюлгерова (Siluet) и др. Бандата е активна на клубната сцена в цялата страна и е част от редица фестивали, включително – Hills of Rock, Rebel Rebel, July Morning и Lokum Fest. Lek City Case работят по нов оригинален материал и скоро ще споделят първи сингъл от следващия си албум. Иван Петков – вокали Георги Кискинов – китара Александър Георгиев – бас Ангел Иванов – клавишни Иван Янков – барабани

Tidemachine! Tidemachine е една от най-бързо набиращите скорост софийски рок банди. Създадена е в края на 2019 г. като страничен проект на Пенко Скумов – вокали (Soundprophet), Венцислав Лалев – китара (Funk Bustars) и Георги Михайлов – бас (Soundprophet), като през 2021-ва към групата се присъединява и Георги Денчев – барабани (Skoda, Тома). Tidemachine свирят мощен хард рок с алтърнатив и стоунър рок влияния. East Of Babylon е първият им сингъл, който e в редовна ротация по Z-Rock, Radio 1 Rock и Tangra Mega Rock, последван от Rotten World и Genesis, които може да слушате във всички големи музикални платформи. За сравнително кратката си история, групата вече е била съпорт на световни имена като американците Supersuckers и гърците 1000mods. Днес бандата е напълно готова с първия си албум, който обещава да излезе още тази есен. Изненадващата поморийска връзка в бандата е Пенко, гласът на Tidemachine, който започва музикалния си път от родния си град още в края на 90-те с първата си група „Без думи“. Пенко Скумов – вокали Венцислав Лалев – китара Георги Михайлов – бас Георги Денчев – барабани

Заповядайте! Вход свободен!