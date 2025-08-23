Преминаването през бившия Граничен пункт в Златоград ще бъде временно ограничено в периода от 25 август до 13 септември. Причината е извършване на ремонтни дейности на пътя от гръцка страна, съобщи за БТА кметът на Златоград Мирослав Янчев.

Движението по пътя от граничния пункт към Ксанти ще бъде спирано в дните от понеделник до неделя от 7 до 19 часа. В неделните дни трафикът по трасето Златоград – Ксанти ще бъде без ограничения. Преминаването ще бъде свободно и в часовете от 19 часа вечер до 7 часа сутрин.

Предупредителна табела за наложените временни ограничения е поставена на пътя, изписана на гръцки и на български език. Според предоставената информация на гръцки, затварянето е поради ремонтни дейности по асфалтиране.

Трафикът по пътя Златоград – Ксанти е най-оживен през август по данни на българската община. Туристическият поток е както от транзитно преминаващи, така и от летовници в Златоград, съчетаващи ваканция на море и планина.